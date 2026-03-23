Patricia Martínez 23 MAR 2026 - 12:33h.

El conductor huyó a pie por un monte aledaño dejando los dos vehículos con daños importantes

Se le investiga por negarse a someterse a las pruebas de alcohol y drogas estando implicado en un siniestro

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OurenseLa Guardia Civil investiga al conductor de un vehículo que, tras provocar un accidente entre dos turismos en Celanova, donde resultaron heridas cuatro personas, se dio a la fuga por un monte cercano. Además, tras ser localizado se negó a someterse a las pruebas de alcohol y drogas.

El accidente ocurrió el pasado 15 de marzo a las 23.45. A esa hora la central operativa de la Guardia Civil de Ourense recibía una llamada procedente del 112 en la que se alertaba de una colisión por alcance en la autovía AG-31, a la altura de Celanova.

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En el accidente, resultaron heridos leves el conductor y tres ocupantes del vehículo alcanzado. Los agentes, al llegar al lugar del siniestro, se dieron cuenta de que el conductor del turismo que había provocado el alcance, tras salirse de la vía, había huido a pie por un monte aledaño, dejando ambos turismos siniestrados en el lugar, con cuantiosos daños materiales.

Lo encontraron dos horas después escondido en el monte

Hasta el lugar se trasladaron varias patrullas y equipos de las unidades de investigación del subsector de tráfico, y tras diversas indagaciones e investigaciones, finalmente, uno de los agentes del Grupo de investigación y Apoyo al Tráfico (GIAT) localizó después de dos horas de búsqueda al conductor fugado. El hombre estaba escondido en el monte, bajo una evidente influencia de bebidas alcohólicas. Cuando los agentes le solicitaron que se sometiera a las pruebas de detección de alcohol y drogas, se negó rotundamente a realizar ninguna de ellas.

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Por todo ello, el Grupo GIAT ha procedido a investigarlo por dos supuestos delitos contra la seguridad vial. La Guardia Civil ha concretado que negarse a realizar las pruebas de alcohol y drogas estando implicado en un siniestro vial, podría conllevar penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir de uno a cuatro años, para este conductor. Y, además, conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, también está castigado con penas de prisión de tres a seis meses, multa o trabajos en beneficio de la comunidad, y en todo caso privación del derecho a conducir de uno a cuatro años.

Además, el conductor podría haber cometido también un delito de abandono del lugar del siniestro, que está castigado con penas de prisión de seis meses a cuatro años y también con la privación del derecho a conducir entre uno y cuatro años.

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