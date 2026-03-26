Detenido en Valencia un hombre acusado de matar a otro con el que tenía desavenencias por una reforma

Detenido un joven por matar a un hombre en Torrent tras una disputa por una reforma

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Alaquàs a un joven de 22 años como presunto autor del apuñalamiento mortal de un hombre de 48 años, con el que mantenía desavenencias relacionadas con una reforma

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de febrero en el barrio del Xenillet, en Torrent, donde la víctima fue agredida por la espalda de forma sorpresiva, según ha informado la Policía

Una disputa previa como origen del crimen

La investigación, a cargo del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, permitió determinar que el presunto autor era conocido de la víctima y que ambos mantenían conflictos derivados de una reforma realizada en el domicilio del agresor

Según las pesquisas, el joven habría proferido amenazas de muerte previamente y aprovechó una celebración familiar para llevar a cabo el ataque

Detenido tras permanecer oculto

Tras el crimen, la Policía centró sus esfuerzos en localizar al sospechoso, que permanecía escondido. Finalmente, fue localizado este martes en Alaquàs después de una exhaustiva labor de búsqueda. Para su detención se desplegó un dispositivo en el que participaron varias unidades, entre ellas el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES)

Armas incautadas en los registros

Los agentes realizaron de forma simultánea tres entradas y registros en viviendas vinculadas al detenido y a familiares que supuestamente le habrían ayudado a ocultarse

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En los registros se incautaron diversas pruebas, entre ellas un cuchillo de grandes dimensiones, un machete, una katana y una pistola de aire comprimido, además de varios dispositivos electrónicos

El joven ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio y ya ha pasado a disposición judicial, mientras la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones