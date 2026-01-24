Su cuerpo fue encontrado este pasado 23 de enero. Hasta el momento, se han descartado signos de violencia

Muere a los 26 años la influencer nigeriana Esther Thomas, tras someterse a una operación para extirparle un tumor benigno

Lula Lahfah, popular influencer indonesia de 26 años, ha sido encontrada sin vida este pasado viernes 23 de enero en su apartamento ubicado en el barrio de Dharmawangsa, al sur de Yakarta, según han confirmados las autoridades y diversos medios internacionales.

Su cuerpo ha sido encontrado en la tarde del pasado viernes, cuando los agentes de seguridad del edificio dieron el aviso a la policía tras encontrarla inconsciente en su vivienda.

Las autoridades se personaron en el lugar y la policía de Metro Jaya ha confirmado que la fallecida, identificada por sus iniciales, corresponde a Lula Lahfah.

Su cuerpo ha sido trasladado al hospital Fatmawati para la realización de las primeras diligencias y una posible autopsia que determine la causa exacta de su muerte. Hasta el momento, se han descartado signos de violencia.

"Actualmente, los oficiales de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Sur de Yakarta todavía están procesando la escena del crimen (TKP) para investigar el incidente y están coordinando con la familia", ha indicado el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, según 'CNN Indonesia'.

Ingresada por problemas de salud

Numerosos medios locales han indicado que en las semanas previas a su muerte, Lula había experimentado problemas de salud, que incluso la llevaron a pasar parte de las celebraciones de Año Nuevo en un hospital. A pesar de ello, continuó subiendo contenido en las redes sociales.

De hecho, la propia creadora de contenido compartió un vídeo el 2 de enero en su perfil de TikTok mientras se encontraba ingresada. "He estado en el hospital durante una semana. He sufrido inflamación intestinal, cálculos renales y reflujo gastroesofágico", manifestó. El 21 de enero fue el día que publicó su último vídeo.

Lula era una figura muy conocida en las redes sociales, con casi 4 millones de seguidores en Instagram y TikTok, donde compartía contenido sobre estilo de vida, belleza y moda.