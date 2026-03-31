El hecho se registró en el distrito de Fangshan, una zona comercial con alta circulación de ciudadanos

El número exacto de víctimas aún no ha sido confirmado por las autoridades

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Un violento ataque ha generado conmoción en China. Un hombre de 50 años a bordo de una excavadora irrumpió en un concurrido mercado en Pekín y arrolló a varias personas, dejando víctimas mortales y heridos.

El hecho se registró en el distrito de Fangshan, una zona comercial con alta circulación de ciudadanos. De acuerdo con información preliminar difundida en redes sociales y videos compartidos por testigos, la maquinaria ingresó directamente a un área llena de puestos y peatones.

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Caos en el mercado

Las imágenes que circulan muestran escenas de miedo en las que las personas que se encontraban en ese momento en el mercadillo, salen corriendo, dando gritos y armando caos tras el ingreso de la excavadora en el lugar.

Según los primeros reportes, al menos una persona habría fallecido y varias resultaron heridas, aunque el número exacto de víctimas aún no ha sido confirmado por las autoridades.

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Testigos aseguran que el vehículo avanzó sin control entre los puestos, lo que agravó la magnitud del impacto.

Sin versión oficial de los hechos

Hasta ahora, las autoridades chinas no han emitido un informe detallado sobre lo ocurrido. Tampoco se ha confirmado la identidad del conductor ni los motivos detrás del ataque.

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La falta de información oficial ha generado incertidumbre, mientras las imágenes continúan aumentando la preocupación por la seguridad en espacios públicos.

Continúa la investigación

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen más detalles sobre el hecho, incluyendo el número real de víctimas y las circunstancias que rodearon el ataque. Por ahora, el caso se mantiene bajo investigación.

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Este ataque se suma a una serie de incidentes violentos que han generado alarma en distintos países. La utilización de maquinaria pesada en un espacio público plantea nuevas preguntas sobre seguridad y control.

Mientras se aclaran los hechos, la atención está puesta en las víctimas y en las respuestas que puedan dar las autoridades.