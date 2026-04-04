Al menos una persona ha muerto y más de 50 han resultado heridas en un incidente en un estadio durante un 'banderazo' del Alianza Lima, Perú

Muere un hombre tras caer en la zona de palcos el mismo día de la reapertura del Estadio Azteca, en Ciudad de México

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LimaUna persona ha muerto y cerca de 50 han resultado heridas este sábado en un incidente ocurrido durante un 'banderazo' --concentración masiva-- de hinchas del club Alianza Lima en las inmediaciones del estadio Alejandro Villanueva, en la capital peruana, Lima, según han notificado las autoridades sanitarias.

"Se registran 47 personas heridas: 15 han sido trasladadas al Hospital Dos de Mayo, doce al Hospital Loayza, tres al Hospital Emergencias Pediátricas, uno al Hospital Hipólito Unanue, uno al INSN Breña, y otros a clínicas privadas", ha informado el titular del sector, Juan Carlos Velasco, matizando informaciones previas del Ministerio de Salud peruano que reportaban más de 60 heridos.

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La atención a los heridos y a las víctimas de este incidente

El suceso se ha producido en el distrito de La Victoria, donde tenía lugar una concentración de aficionados previa al clásico del fútbol peruano, Universitario contra Alianza Lima, momento en el que cedió una de las estructuras del estadio obligando a la intervención de los servicios de emergencia.

Salud ha dado a conocer en un primer balance difundido en redes sociales que el Cuerpo General de Bomberos y el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) han desplegado hasta ocho equipos médicos y unidades de rescate para asistir a los afectados y proceder a su evacuación hacia el Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

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Asimismo, las autoridades sanitarias de Lima han activado la alerta en otros centros hospitalarios, entre ellos el Hospital Nacional Dos de Mayo, ante la posibilidad de recibir a más personas afectadas.

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"Damos un mensaje de tranquilidad a las familias de los heridos, todos están siendo atendidos bajo la cobertura total del SIS (Seguro Integral de Salud) y no habrá pago alguno. Esa es la forma en la que actúa el Minsa de inmediato", ha expresado Velasco durante una visita a uno de los hospitales habilitados para atender a las víctimas del incidente realizada con el objetivo "garantizar la atención integral de todos los heridos".

El club descarta la hipótesis del derrumbamiento

Desde el club Alianza Lima han lamentado también "profundamente" lo ocurrido y han señalado que, "de acuerdo con la información preliminar disponible, el hecho ocurrido no guarda relación con la caída de muros ni con fallas estructurales del recinto deportivo".

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Descartada la hipótesis del derrumbamiento por parte del club, se desconocen aún las causas del incidente, tras el que "se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad y atención de emergencias", según un comunicado oficial del equipo, que asegura colaborar "de forma plena" con las autoridades "a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos materia de investigación con total transparencia".

La Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) se ha sumado al pesar manifestado por Alianza Lima y ha garantizado que seguirá con atención el proceso de investigación iniciado por las autoridades al tiempo que ha reiterado su "compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los asistentes a los espectáculos deportivos".

Así las cosas, la institución ha confirmado que el partido programado para este sábado se mantendrá "conforme a lo establecido" y "en coordinación con las autoridades correspondientes". "Seguiremos trabajando de manera articulada con los clubes y autoridades para promover entornos seguros dentro y fuera de los estadios", ha agregado.