La Diputación de A Coruña colaborará en esta reforma integral, que incluirá otros espacios de la ciudad deportiva

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) defendió recientemente que "el proceso" de elección de las sedes del Mundial 2030 "está abierto" y que España podría incorporar más ciudades candidatas

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A Coruña ha renunciado a ser sede del Mundial de fútbol que organizarán conjuntamente España, Marruecos y Portugal en 2030 y ha acordado con Abanca reformar el estadio de Riazor, según ha confirmado este lunes la alcaldesa de la ciudad herculina, Inés Rey.

La Diputación de A Coruña colaborará en esta reforma integral, que incluirá otros espacios de la ciudad deportiva. Así lo han anunciado tras la firma de un acuerdo la alcaldesa Inés Rey; el presidente del Deportivo y dueño de Abanca, Juan Carlos Escotec, y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso.

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Llega una “nueva etapa de colaboración”

"Estábamos plenamente capacitados, pero esto implica exigencias organizativas y de inversión", ha asegurado la regidora, para apuntar que A Coruña no puede ser sede del Mundial "a cualquier precio" y por este motivo retira la candidatura de la ciudad.

Por otro lado, han anunciado un "nueva etapa de colaboración" entre el Ayuntamiento y el Deportivo con la firma de un acuerdo con Abanca, accionista mayoritario del equipo, para "impulsar la modernización de toda la ciudad deportiva, el estadio e instalaciones deportivas" con el apoyo de la Diputación de A Coruña.

Al respecto, Escotet ha señalado que este pacto supondrá un "crecimiento ordenado del Deportivo". "La colaboración público-privada es la mejor herramienta para servir a los intereses generales", ha recalcado.

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Una “oleada de mejoras”

Por su parte, González Formoso se ha mostrado "ilusionado" con esta "oleada de mejoras de infraestructuras" de A Coruña, reivindicando que mecen la "apuesta clara" de la Diputación. "Espero que vaya acompañado de éxitos deportivos", ha manifestado.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) defendió recientemente que "el proceso" de elección de las sedes del Mundial 2030 "está abierto" y que España podría incorporar más ciudades candidatas. Entre los nombres con opciones se encuentran Vigo o Valencia. Tras el anuncio del ‘adiós’ a Riazor, Balaídos gana todavía más enteros para ser uno de los estadios que acoja al menos algún partido de la histórica cita que albergará encuentros, además de en la península ibérica y en Marruecos, también en América.

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La renuncia de A Coruña se une a la de Málaga, que también anunció que no será una de las sedes españolas para el Mundial de 2030. El campeonato está previsto que se juegue en Madrid (Bernabéu y Metropolitano), Barcelona (Camp Nou y Cornellá-El Prat), Sevilla (La Cartuja), Zaragoza (Nueva Romareda), Bilbao (San Mamés), San Sebastián (Anoeta) y Las Palmas (Gran Canaria).

Adaptar Riazor al fútbol actual

La nueva realidad para A Coruña llega de la mano de un anuncio de una remodelación del estadio de Riazor, que será de menor calado de la que requería el propio Mundial 2030, pero que llevará al recinto blanquiazul a adaptarse a la realidad del fútbol actual, con la idea de que el equipo se establezca en Primera y que incluso acoja partidos de competición continental en los próximos años, una realidad más adaptada a su historia. En este proyecto, que llega seis años después de la sustitución de la cubierta en la que se invirtieron ocho millones de euros, sí que irán ambas instituciones de la mano.

La premura en el tiempo para dar pasos firmes en el proyecto, las dificultades que ha encontrado A Coruña para financiarlo y los inconvenientes que se ha encontrado en aspectos centrales como la movilidad, han empujado al Concello de A Coruña a desistir de convertirse en bimundialista después de la experiencia de 1982 en la que compartió uno de los grupos con Vigo. Esta retirada llega solo dos días antes de la visita de los responsables de la FIFA, prevista para este miércoles 18 de marzo, para conocer en qué estado se encontraba la candidatura de A Coruña, una de las once preseleccionadas para albergar partidos mundialistas en diciembre de 2024.

A Coruña pasó el corte, pero, desde entonces, no ha podido cerrar un proyecto con el aforo adecuado y con una financiación resuelta para la reforma de Riazor, que se iba por encima de los 100 millones. Primero, planteó una maqueta con capacidad para 48.000 espectadores y tres anillos y, posteriormente, lo fue variando para rebajar la cuota a 42.000 , apostando por no elevar la estructura de un estadio que se encuentra en plena ciudad y con edificaciones alrededor.