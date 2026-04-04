Antoni Mateu 04 ABR 2026 - 19:00h.

La psicóloga clínica Anna Sibel explica los detonantes de captación de la atención en redes sociales: "No es magia ni casualidad, hay que aprender a hablar su idioma"

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Aproximadamente hay 5.240 millones de personas en todo el mundo que usan redes sociales. Así lo ilustra el último Global Digital Report, elaborado por We Are Social. Otra métrica encima de la mesa: casi dos horas y media diarias manejando redes sociales de promedio.

Más allá de las cifras y los datos, la psicóloga clínica Anna Sibel explica que "apenas el 1% del contenido que vemos en redes se vuelve viral. Podemos aprender a hacerlo, y los tres primeros segundos de lo que hagamos son la clave".

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Así pues, en este escenario, la experta explica que "podemos conseguir que el algoritmo trabaje para nosotros, que se convierta en nuestro aliado. Pero primero tenemos que aprender a hablar su idioma".

"Maximizar el enganche, crear debate, emocionar, informar o divertir"

"El truco es darle al algoritmo un contenido que permita a los usuarios maximizar el tiempo dentro de la plataforma", inicia. "Es la principal función de los ingenieros que trabajan en estas empresas: que todo el mundo pase la mayor cantidad de tiempo posible".

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Sin embargo, el foco en esta ocasión se plantea desde la óptica de llamar la atención: "Necesitamos que los tres primeros segundos enganchen. Métricas de plataformas como Buffer muestran que los vídeos con gancho en los primeros dos segundos multiplican su alcance en hasta un 84%".

"No es cuestión de edad, dinero o fama previa. Los algoritmos sólo entienden de relevancia, constancia y calidad percibida y escuchan las señales que emitimos. No podemos publicar sin pensar y cada red social tiene sus propios criterios", matiza la experta.

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Las matemáticas de la atención en pocos pasos

Sibel emplaza a las palabras de Adam Mosseri, CEO de Instagram, quién dijo que los algoritmos "no tienen corazón. Sólo tienen matemáticas". Así pues, explica que TikTok "analiza más de 300 señales distintas", Facebook tiene en cuenta "hasta 10.000 factores simultáneos" y YouTube "procesa 80.000 millones de señales de comportamiento cada día".

Con este escenario, Sibel emplaza a una serie de pasos para "comprender qué necesitamos para captar atención de forma adecuada".