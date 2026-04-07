Continúa el amplio dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido en Cantabria, con efectivos por tierra, aire y agua

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La búsqueda del hombre de 68 años desaparecido el pasado sábado en la localidad de Bárcena, en el municipio de Santiurde de Toranzo (Cantabria), continúa este martes por tierra, aire y agua, en el cuarto día consecutivo de operativo.

A las labores se ha sumado en esta jornada un equipo de Naturea, el servicio de mantenimiento del uso público en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, que trabaja con desbrozadoras para eliminar maleza y facilitar las tareas de rastreo.

Amplio dispositivo de búsqueda

El operativo se ha retomado a primera hora de la mañana, centrado en peinar cauces, matorrales, zonas arboladas y áreas de monte, donde podría encontrarse el desaparecido.

Según ha informado el 112, en el dispositivo participan técnicos de rescate, el helicóptero y el servicio de drones del Gobierno de Cantabria, así como la Guardia Civil, que aporta agentes y una unidad canina.

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También colaboran Cruz Roja, con su Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) subacuático, y las agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Villacarriedo, Corvera de Toranzo, Cartes y Santander, estos últimos con perros de rastreo.

Las labores continúan sin que por el momento se hayan obtenido resultados sobre el paradero del desaparecido.