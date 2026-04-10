De 43 años, la mujer permanecía desaparecida desde el pasado viernes 3 de abril

Tras identificarse como la desaparecida ha confirmado que se encuentra bien

Compartir







Estefanía González, que permanecía desaparecida desde el pasado viernes 3 de abril en Chiclana, Cádiz, ha contactado con su familia tras una semana sin noticias sobre su paradero. Finalizando lo que han sido siete días de angustia y preocupación para sus allegados, al parecer, se encuentra en buen estado.

Ha sido su hija la que ha recibido una llamada suya sobre las 10 de la mañana en la que la mujer, de 42 años y sobre la que había un dispositivo de búsqueda entre alertas solicitando colaboración ciudadana para localizarla, ha contado que se encontraba en Málaga, donde un testigo ya dijo haberla visto.

Estefanía, a quien se daba desaparecida, contactó con la Policía

En esa llamada, Estefanía ha confirmado que se encuentra bien y que tiene previsto regresar hoy a su vivienda, según informa el medio Diario de Cádiz, que añade que la mujer contactó con su hija a través de la Policía Nacional y después de que se identificase ella misma como la persona a la que se daba por desaparecida en Chiclana.

Su situación ha quedado así resuelta tras siete días en los que la familia iba acrecentando el nerviosismo y la tensión a medida en que pasaba el tiempo sin saber de ella. En su búsqueda, tanto la Policía Local como la Guardia Civil y SOS Desaparecidos compartieron avisos de su desaparición, estando también la Policía Nacional involucrada en el dispositivo que se puso en marcha para tratar de localizarla.

Su pista se había perdido el 3 de abril sobre las 15:00 horas, en pleno Viernes Santo, siendo denunciados el lunes ante la Guardia Civil al no poder localizarla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ahora, Estefanía, madre de dos hijos, ha sido localizada y ha comunicado que regresará a casa desde Málaga, donde se encontraba por razones que no han sido especificadas.