Iván Sevilla Redacción Madrid 12 ABR 2026 - 11:50h.

"Se tendrían que haber puesto medidas que no se pusieron", ha lamentado una vecina respecto al asesinato del niño de 11 años

El menor asesinado en Villanueva contó a su círculo la 'obsesión' de su agresor con él: "Quiere ser mi novio o algo así"

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MadridLa tragedia de David en Villanueva de la Cañada (Madrid) mantiene un día más al pueblo entre la rabia, el dolor y la tristeza. Pero también los padres expresan su "miedo" y preocupación por Julio, el presunto asesino.

Después del crimen del pequeño de tan solo 11 años, en el que el presunto autor pudo sufrir un brote psicótico, las investigaciones han desvelado que guardaba una 'lista negra' con nombres de otros menores.

Si bien los progenitores ya habían advertido a sus hijos de que evitasen tener contacto con el joven de 23 años por su actitud y comportamiento inquietante con ellos, tras lo sucedido el temor general ha aumentado.

Así lo han manifestado algunos de los que tienen escolarizados a sus niños en Villanueva o acuden habitualmente a llevarlos y recogerlos de formaciones que reciben en el Centro Cultural La Despernada, donde ocurrieron los hechos.

"Se sabía desde hace muchísimo y no se pusieron medidas"

"Tengo a mis dos pequeños en clases de inglés en ese lugar. Desde que los meto hasta que salen no me aparto de allí. ¿Tendremos que tener inseguridad o miedo? ¿Se tomará alguna medida para que esto no vuelva a pasar?", se pregunta una madre.

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Según han ido publicando estos días atrás diversos medios como 'El Mundo', recogiendo testimonios de vecinos del municipio, Julio les "hablaba de cosas feas y turbias" a los menores.

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Existía ya un clima de cierta alarma social respecto a la situación del veinteañero, que solía frecuentar las zonas donde se reunían o juntaban los niños. Él admitía no tener amigos y David, en ocasiones, accedía a hablar con él.

"Ya se sabía esto desde hacía muchísimo tiempo y se tendrían que haber puesto medidas que no se pusieron", lamentó una vecina después de conocerse las situaciones que habían vivido algunos niños al cruzarse con Julio.

"Una persona con problemas no puede estar sin control"

Otro vecino dejó claro que "gran parte de la culta es del sistema", por cómo gestiona o maneja estos casos de "personas con problemas" (mentales). Ya que el chico padecía una presunta discapacidad psíquica del 70 %.

"No puede estar sin control, bien de medicación o en bien en un centro ingresado", advirtió el mismo hombre en su testimonio, recogido por Informativos Telecinco. El presunto autor del crimen no se acordaba de nada, según manifestó.

Los mensajes que los investigadores encontraron en algunas de las notas que había escrito eran muy contradictorios. Pues expresaba que no deseaba hacerle daño a nadie, pero por otro lado tenía atemorizados a varios niños.