Elena González 12 ABR 2026 - 19:07h.

El juzgado de guardia de Móstoles ha decretado prisión para Julio, tras ser dado de alta del psiquiátrico, según publica el diario 'ABC'

Padres de Villanueva de la Cañada expresan su "miedo" y preocupación por Julio, presunto asesino de David: "No puede estar sin control"

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La investigación por el crimen de David sigue abierta y la Guardia Civil continúa buscando con perros el arma homicida, en mitad de una gran conmoción en la zona por lo sucedido. Ahora, según publica el diario 'ABC', el juzgado de guardia de Móstoles ha decretado prisión para Julio, tras ser dado de alta del psiquiátrico, acusado del homicidio a cuchilladas del pequeño David en Villanueva de la Cañada, Madrid.

Después del crimen del niño de tan solo 11 años, en el que el presunto autor pudo sufrir un brote psicótico, las investigaciones han desvelado que guardaba una 'lista negra' con nombres de otros menores.

El niño, de origen rumano y vecino de la localidad de Brunete, fue apuñalado este jueves por la tarde en el centro cultural La Despernada de Villanueva de la Cañada. Tras ser estabilizado por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital 12 de Octubre, finalmente falleció.

Padres de Villanueva de la Cañada expresan su "miedo" y preocupación por Julio, presunto asesino de David: "No puede estar sin control"

La tragedia de David mantiene un día más al pueblo entre la rabia, el dolor y la tristeza. Pero también los padres expresan su "miedo" y preocupación por Julio, el presunto asesino.

Si bien los progenitores ya habían advertido a sus hijos de que evitasen tener contacto con el joven de 23 años por su actitud y comportamiento inquietante con ellos, tras lo sucedido el temor general ha aumentado.

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Así lo han manifestado algunos de los que tienen escolarizados a sus niños en Villanueva o acuden habitualmente a llevarlos y recogerlos de formaciones que reciben en el Centro Cultural La Despernada, donde ocurrieron los hechos.

"Se sabía desde hace muchísimo y no se pusieron medidas"

"Tengo a mis dos pequeños en clases de inglés en ese lugar. Desde que los meto hasta que salen no me aparto de allí. ¿Tendremos que tener inseguridad o miedo? ¿Se tomará alguna medida para que esto no vuelva a pasar?", se pregunta una madre.

Según han ido publicando estos días atrás diversos medios como 'El Mundo', recogiendo testimonios de vecinos del municipio, Julio les "hablaba de cosas feas y turbias" a los menores.