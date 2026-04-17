Malena Guerra 17 ABR 2026 - 12:55h.

La UCO considera que el zulo hallado en la antigua vivienda de Óscar no fue utilizado para ocultar el cuerpo de Esther López

El primer análisis en el zulo de Óscar reduce la posibilidad de que Esther López estuviera en el sótano

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúa analizando el zulo hallado en la antigua vivienda de la familia de Óscar Sanz, acusado de la desaparición y muerte de Esther López en Traspinedo. El hecho de que este habitáculo estuviera oculto bajo unas baldosas y no figurara en el plano entregado al nuevo propietario del inmueble despertó las sospechas de los investigadores. No obstante, tras un primer análisis, por ahora consideran que no se habría utilizado para ocultar el cadáver.

Según ha podido saber Informativos Telecinco, el espacio presenta importantes limitaciones: aunque cuenta con unos 12 metros cuadrados, el acceso se realiza a través de una trampilla de aproximadamente 50x50 centímetros. Esto dificultaría introducir a una persona en su interior, especialmente si, como se ha planteado en algunas hipótesis, Esther aún estuviera con vida tras el atropello. Además, si el cuerpo hubiera sido trasladado allí durante una sola noche, el tiempo necesario para retirar las baldosas selladas y completar la maniobra no encajaría con la cronología conocida.

Los investigadores ven prácticamente inviable trasladar un cuerpo por las escaleras hasta ese espacio. Incluso en el caso de que hubiera sido empujado o dejado caer, las lesiones resultantes no coincidirían con las recogidas en la autopsia. Tampoco encaja la hipótesis de una posterior extracción del cadáver desde el zulo para trasladarlo hasta la cuneta donde finalmente fue hallado.

Los investigadores recogen muestras de ADN: analizarán todas las pistas

Pese a estas dudas, los agentes tomarán muestras biológicas en toda la vivienda para analizarlas con detalle (ya encontraron fibra de la ropa de Esther en un pasillo) y no descartan ampliar la inspección a otras zonas del inmueble. Durante las cerca de 11 horas de registro acumuladas, Óscar ha mantenido una actitud pasiva, aunque también desafiante, en línea con su comportamiento habitual durante la investigación.

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El acusado ha llegado a dirigirse a los agentes con tono de superioridad y a cuestionar su trabajo en comentarios que han quedado registrados. En esta ocasión, ha asegurado que ya advirtió a uno de los investigadores de la existencia de una bodega sellada por sus padres debido a problemas de inundaciones. Los agentes, sin embargo, sostienen que nunca informó de ello y subrayan que su grado de colaboración ha sido nulo desde el inicio del caso.

El caso se remonta a la madrugada del 13 de enero de 2022, cuando Esther López, de 35 años, desapareció tras pasar la noche con unos amigos en Traspinedo. La Fiscalía sostiene que Óscar la llevó en coche hasta su vivienda en la urbanización El Romeral, donde se habría producido una discusión antes de que la joven saliera del domicilio y fuera atropellada por el sospechoso de forma intencionada. El cuerpo no fue localizado hasta el 5 de febrero en una cuneta de la carretera de acceso al municipio vallisoletano. La acusación solicita 18 años de cárcel por asesinato y sostiene que el acusado ocultó el cadáver durante días antes de abandonarlo, una hipótesis en la que ahora se trata de esclarecer si pudo intervenir el zulo recientemente hallado.