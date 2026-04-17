La Guardia Civil inspecciona el sótano hallado en la antigua vivienda del encausado por la muerte de Esther López

El memorial a Esther López en la curva de Traspinedo donde fue hallada sin vida

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TraspinedoSe reactiva la investigación del asesinato de Esther López en Traspinedo. La Guardia Civil ha inspeccionado durante 11 horas la antigua vivienda de Óscar, el único sospechoso de la muerte de Esther, para recabar pruebas en el zulo recientemente encontrado. Una inspección importante, en la que estaba presente el detenido, como informa Álvaro Lantada.

El acusado de asesinato ha presenciado la detalladísima inspección ocular que ha sido grabada por los agentes e investigadores de la Guardia Civil. Los agentes han analizado y han examinado la que era la vivienda de Óscar y el zulo donde podría haber estado Esther López agonizando tras el atropello.

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En busca de restos biológicos de Esther López

En la imágenes captadas por los agentes de la Guardia Civil se puede ver la habitación que ocultaba el zulo que los investigadores no descubrieron en el primer registro. Debajo de la cama se encuentra la trampilla que había sido supuestamente sellada con losetas por los padres de Óscar y unas escaleras que dan acceso a lo que fue una bodega, con 30 centímetros de agua que había que retirar.

La jueza ha dado permiso para revisar otras oquedades, suelos y paredes, por si hay tabiques rotos, techos o paredes falsas. Los agentes ya encontraron una fibra de la ropa de Esther en un pasillo pero ahora buscan más restos biológicos.

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La Guardia Civil apunta en el sumario del caso que, tras el atropello, Esther López estuvo horas malherida en esa vivienda. Su móvil se conectó a las redes wifi de los vecinos buscando señal. Por eso y por los pasos de Óscar con su vehículo y su GPS del móvil, los investigadores determinaron que a las 21:21 horas fue cuando la trasladó hasta la cuneta donde la encontrarían 24 días después.

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Ahora, los agentes tratan de descubrir si Esther López estuvo en el zulo y cuánto tiempo pudo haber estado dentro de este recoveco. Hay que recordar que, durante la autopsia de Esther López, los forenses quedaron especialmente sorprendidos porque una de las manos de la joven presentaba la piel blanquecina, lo que se conoce como 'manos de lavandera', al haber estado en contacto con agua o con humedad.

La defensa de Óscar

Por su parte, la defensa del único encausado sostiene que esta dependencia es una antigua bodega que el padre de su patrocinado decidió tapiar hace dos décadas ante las inundaciones recurrentes que sufría el habitáculo, al tiempo que asegura que Óscar S.M. ya advirtió de su existencia a uno de los agentes de la Guardia Civil, cuyo nombre incluso le ha proporcionado, durante la inspección que el Instituto Armado efectuó al referido chalé hace ya cuatro años.

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La familia de Esther López pide el ingreso en prisión de Óscar

En cambio, la familia de la víctima reiteró su petición de ingreso en prisión provisional de Óscar S.M, encausado ante este hallazgo. A través de un comunicado, calificó la actitud de Óscar como "obstruccionista, embustera y mentirosa", al denunciar que el acusado nunca reveló la existencia de un habitáculo en su vivienda sobre el que los agentes deambularon durante tres días de registro.

Además recordaron que la contundente acusación de la Fiscalía es anterior al hallazgo de dicho zulo en la escena del crimen, por lo que este nuevo elemento no exime al acusado de ninguna de las pruebas objetivas e irrefutables obtenidas contra él hasta el momento.