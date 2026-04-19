El suceso violento ocurrió el 17 de abril a las 21:15 horas en la calle des Tren de Campos, Mallorca

Con "dificultades para expresarse en castellano", el agresor tiró al suelo al nonagenario y le dio patadas

Compartir







MallorcaUna brutal agresión ha provocado la "indignación absoluta" en Campos (Mallorca), en palabras de su alcaldesa Xisca Porquer, tras los golpes y el arrastre por el suelo que sufrió un anciano de 93 años para robarle apenas diez euros.

La regidora lo ha desvelado así en sus redes sociales, añadiendo que el suceso "no puede quedarse en una simple frase" y que deben "recuperar la autoridad y el respeto a las fuerzas de seguridad".

PUEDE INTERESARTE Detenido un hombre por dejar inconsciente a una mujer con la técnica del mataleón para robarle

Especialmente para no actuar de esa manera tan violenta contra una persona indefensa como el nonagenario. "Todo nuestro apoyo a la víctima y a su familia. Tolerancia cero para el crimen", ha concluido.

Según ha publicado el 'Diario de Mallorca', haciéndose eco de la información transmitida por la misma Porquer, los hechos ocurrieron el 17 de abril a las 21:15 horas cuando la víctima estaba en la calle des Tren.

Tirón, caída al suelo y patadas hasta robarle

Un individuo con "dificultades para expresarse en castellano" asaltó al hombre mayor que paseaba por allí. Entonces, le exigió que le entregase el dinero que llevaba encima, a lo que él se negó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su reacción fue la de darle un tirón a la bandolera que portaba, causando la caída del anciano. El presunto agresor lo estuvo arrastrando por la calle y le propinó incluso patadas hasta que consiguió quitarle el pequeño bolso.

Dentro tenía su teléfono móvil y solo diez euros. La víctima fue atendida in situ por sanitarios que acudieron en su ayuda, trasladándola a un centro de salud local, mientras el delincuente ya había huido.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Un hecho muy grave que genera alarma social"

La alcaldesa afirmó al mismo periódico que presentó denuncia y la Guardia Civil ya ha abierto una investigación para identificar y dar con el paradero del sospechoso del robo.

"Nos encontramos ante un hecho muy grave que genera alarma social y una sensación de inseguridad que no podemos permitir que se instale en nuestro pueblo", calificó Porquer tras un caso que ha generado conmoción en Campos.