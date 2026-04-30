La conductora, ya recuperada, ha reconocido públicamente que la actuación de los estudiantes fue decisiva y el colegio ha homenajeado a los alumnos

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Cuarenta escolares de una escuela secundaria del condado de Hancock, Misisipi, EE. UU., han salvado la vida gracias a la heroica acción de uno de sus compañeros. Jackson Casnave, un alumno de sexto grado de 12 años, se dio cuenta de que la conductora se había desmayado y tomó las riendas de la situación evitando una tragedia: "No tuve tiempo de procesar mis emociones”, aseguró a los medios locales.

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Los alumnos lograron controlar el pánico y hacerse con el control del autobús

Lo cuenta el diario 'Mississippi Today' que se hace eco de esta extraordinaria hazaña en la que participaron otros alumnos que no se dejaron abatir por el miedo.

El autobús acababa de salir de la escuela Hancock el pasado 22 de abril con unos 40 niños a bordo cuando la conductora del vehículo, Leah Taylor, de 46 años, sufrió un ataque de asma. Intentó alcanzar su medicamento, pero perdió el conocimiento antes de poder hacerlo y fue el momento en el que, en cuestión de segundos, los estudiantes entraron en acción.

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En el asiento inmediatamente posterior al de la conductora viajaba Jackson Casnave, alumno de sexto grado y 12 años. En el vídeo se observa cómo, al notar que el autobús se desplaza sin control, se incorpora de inmediato y se lanza hacia el volante. “No tuve tiempo de procesar mis emociones”, explicaría más tarde. Su primera reacción fue intentar estabilizar la dirección mientras pedía a gritos que alguien llamara a emergencias.

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A su lado aparece otro estudiante de la misma edad, Darrius Clark, que pisa el freno con fuerza. Entre ambos consiguen reducir la velocidad y llevar el vehículo hasta la mediana, donde finalmente queda detenido.

La secuencia continúa con la intervención de Kayleigh Clark, hermana de Darrius, que corre desde la parte trasera del autobús hasta la cabina para contactar con el 911. Más tarde contaría que apenas podía escuchar a la operadora por el ruido y los gritos de sus compañeros aterrorizados.

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Mientras tanto, otros compañeros se concentran en asistir a la conductora, Leah Taylor. En las imágenes se ve a Destiny Cornelius, de 15 años, administrándole el nebulizador, mientras McKenzy Finch, de 13, le sostiene la cabeza para mantenerla estable. Finch también atiende una llamada entrante en el teléfono de Taylor para informar al equipo de transporte del distrito sobre lo ocurrido.

La conductora, ya recuperada, ha reconocido públicamente que la actuación de los estudiantes fue decisiva. La dirección del centro los homenajeó días después y destacó su capacidad para actuar sin esperar instrucciones. Según la directora, Melissa Saucier, su reacción inmediata “habla por sí sola del carácter y la madurez que demostraron en un momento crítico”.

'Mississippi Today' informa de que los estudiantes fueron homenajeados en una concentración el viernes y disfrutarán de una excursión para almorzar en un restaurante de su elección.

“Lo que hicieron requirió valentía”, dijo la directora Melissa Saucier. “No esperaron a que alguien interviniera, tomó la iniciativa, y eso dice mucho de su carácter”.