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Herido grave tras subir a un tejado para hacer bajar a un rebaño de cabras en Oliana, en Lleida

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Intervención de emergencias en Oliana tras la caída de un hombre desde un tejado mientras trataba de hacer bajar a varias cabras. Europa Press
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Un hombre ha resultado herido grave este jueves en Oliana, en Lleida, tras subir a un tejado para hacer bajar un rebaño de cabras y caer accidentalmente al suelo, por lo que ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

El aviso se ha producido a las 10:53 y los Bombers de la Generalitat han movilizado dos dotaciones para asistir al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y mover al hombre hasta la ambulancia, informan en un mensaje en 'X'.

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En total, se han activado una ambulancia y un helicóptero del SEM, si bien los Bombers también han revisado el estado de la cubierta y han colocado rampas para que los animales bajen con seguridad.

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