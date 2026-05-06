Cristian Isaac Yoliz fue asesinado en la peluquería en la que trabajaba por su compañero de trabajo, también colombiano

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Cristian Isaac Yoliz Tapias, un joven colombiano de 25 años, llevaba poco más de un año en España. Trabajaba en una barbería de la carretera Fuente de San Luis de Valencia hasta que el pasado lunes 4 de mayo fue asesinado por su compañero de trabajo.

Fue una discusión laboral que acabó en lo personal. Nadie del entorno de Cristian comprende lo que pasó. Manu, un amigo íntimo de Cristian, ha contado a ‘Levante-EMV’ cómo era el joven. “Era un chico superbueno y con muchas ganas de salir adelante”, dice al citado medio. Yoliz había llegado desde Barranquilla, al norte de Colombia, a Europa hace menos de dos años. Primero probó suerte en Polonia como peluquero y, antes del verano de 2025, aterrizó en Valencia “en busca de mejores oportunidades”.

Según ha contado su amigo a ‘Levante-EMV’, Cristian atravesaba una complicada situación. “Es muy difícil conseguir vivienda y trabajo en España. En alguna ocasión, Cristian tuvo que dormir en la calle”, describe Manu.

"Trabajó duro para poder mantenerse y para enviar dinero a su familia allá en Barranquilla"

El ahora fallecido compartía piso en la capital valenciana con varios compañeros migrantes. “Trabajó duro para poder mantenerse y para enviar dinero a su familia allá en Barranquilla”, recuerda su amigo. Su compañero de trabajo, Juan Pablo J.O., de 26 años, es peluquero y colombiano como él. El amigo del fallecido ha publicado en sus redes sociales un vídeo en recuerdo a Cristian. "Que en paz descanses, manito", escribe.

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El crimen tuvo lugar el pasado lunes, alrededor de las 14:00 horas, cuando indicativos de seguridad ciudadana fueron comisionados a un establecimiento comercial situado en el distrito de Russafa, donde un hombre habría sufrido una agresión con arma blanca que le ha causado la muerte, informa el cuerpo de seguridad. En concreto, el crimen se había cometido en el número 34 de la carretera de la Fuente de San Luis, cerca del cruce con la avenida Doctor Waksman.

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Agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se han hecho cargo de las pesquisas y efectivos de Policía Científica hicieron la respectiva inspección ocular.