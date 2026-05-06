Los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional ya estaban sobre la pista de este menor por otras denuncias previas de profesoras y compañeras

Tres menores detenidos por una agresión sexual conjunta a una compañera de clase en Palma

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La Policía Nacional investiga a uno de los tres adolescentes acusados de agredir sexualmente a una compañera a principios de marzo en Palma por, supuestamente, realizar tocamientos a una profesora y otras alumnas de su centro.

Los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional ya estaban sobre la pista de este adolescente de 16 años sobre el que tenían sospechas de ser el responsable de delitos similares en el centro, según informa Diario de Mallorca.

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Exnovio de la víctima

Los hechos se remontan a finales de marzo cuando tres menores, entre ellos su exnovio y principal investigado, le pidieron a la víctima ir a su casa para hablar. Esta aceptó y, más tarde, se presentaron los tres adolescentes en el domicilio de la víctima. Estando todos en el salón, de repente, los chicos fueron a una habitación sin permiso de la chica, que fue a sacarlos del cuarto.

Entonces, cuando la chica entró, los tres menores la lanzaron a la cama. Mientras dos adolescentes le cogían un brazo respectivamente, un chico se puso encima de ella y empezó a agredirla sexualmente realizándole tocamientos. De la misma manera, otro de los agresores que le cogía el brazo también tocó las partes íntimas de la víctima.

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En un momento dado, la chica pudo zafarse de los tres adolescentes y se marchó, en estado de shock, de la habitación. Poco después, los tres adolescentes se marcharon del domicilio.

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Semanas más tarde, la víctima comunicó lo ocurrido al personal de su centro educativo. Ante tal situación, horas más tarde, la chica acudió, junto a un familiar, en la Jefatura Superior para denunciar los hechos.

Al recibir la denuncia, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación, que realizó varias pesquisas para comprobar la veracidad de los hechos.

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El pasado jueves, los tres menores fueron detenidos por parte de los policías de la UFAM por ser presuntos autores de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.