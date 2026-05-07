Alberto Rosa 07 MAY 2026 - 18:26h.

Los Mossos confirman que el crimen de Espluges en el que una mujer de 41 años perdió la vida fue de "brutal, de azar"

El emotivo homenaje de los vecinos de Esplugues a la mujer asesinada: se descarta que fuese un caso de violencia de género

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El hombre de 37 años acusado de matar con un arma blanca a una mujer de 41 en una calle de Espluges de Llobregat, en Barcelona, el pasado sábado ingresó este miércoles en la Unidad Hospitalaria Psiquiátrica de la cárcel de Brians-1, en Sant Esteve de Sesrovires, Barcelona.

El jefe de investigación criminal de los Mossos, Ramón Chacón, ha admitido que ha sido una semana “trágica” y señala que el caso de Esplugues ha sido “brutal, de azar” y en el que ha habido “mucha desinformación”, al afirmarse en redes sociales que eran pareja, que la víctima era menor o que se trató de un caso de yihadismo. “Nos podría haber pasado a cualquiera”, ha dicho Chacón.

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La principal hipótesis de los Mossos es que el acusado, un ciudadano marroquí de 37 años, sufrió un brote psicótico y por eso atacó a la víctima por sorpresa, ya que no la conocía de nada, con un cuchillo.

"La velocidad en las redes va muy rápida. Las investigaciones son más lentas y prudentes"

"La velocidad en las redes va muy rápida. Las investigaciones son más lentas y prudentes. Tenemos que constatar paso a paso", ha indicado el comisario, que ha reconocido que estas "desinformaciones" afectan a la sociedad: "No sabes qué creer".

Ante esta situación, ha insistido en la necesidad de seguir fuentes oficiales para luchar contra la "desinformación". Sin embargo, ha destacado que, pese a que esta pasada semana ha sido "muy mala", los datos de este año son "espectaculares". "Ojalá los podamos repetir el próximo año", ha indicado. De hecho, ha resaltado que el conjunto de delitos ha caído un 4 % y que los homicidios han bajado un 20 %. "Los datos son muy buenos", ha insistido.

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Los Mossos resuelven cada año el 94% de los homicidios

Chacón ha destacado que en Cataluña los Mossos resuelven cada año el 94 % de los asesinatos y ha explicado lo que les ocurre a los investigadores cuando no lo logran: "Un homicidio no resuelto lo recordarás toda la vida".

Asimismo, ha detallado que en el sector de las drogas, con numerosos enfrentamientos entre bandas, han caído las intervenciones de cocaína en el Puerto de Barcelona (de 20.000 kilos a 8.000) debido a la presión policial y que las plantaciones de marihuana también van a la baja, tras años de aumento constante. También ha destacado que los delitos sexuales, que no paraban de subir en los últimos años, se han estancado, con un aumento del 0,5 % en 2025 con respecto a 2024.