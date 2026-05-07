Una parte de la muralla de San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja, se cae por la lluvia

El derrumbe de parte de la muralla del castillo de San Vicente de la Sonsierra obliga a activar el nivel 1

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Una parte de la muralla que rodea el castillo de San Vicente de la Sonsierra se ha derrumbado este jueves debido, previsiblemente, a las abundantes lluvias registradas durante los últimos días. El desprendimiento, que ha afectado a un tramo de entre 20 y 30 metros situado junto a la iglesia de Santa María la Mayor, no ha provocado daños personales.

Ante la situación, el Gobierno de La Rioja ha activado el nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma (PLATERCAR) para garantizar la seguridad en la zona y coordinar las actuaciones técnicas necesarias.

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Las lluvias, principal causa del derrumbe

Según ha informado el Ejecutivo regional, las causas exactas del colapso serán determinadas por los informes técnicos que ya están en marcha, aunque todo apunta a que las intensas precipitaciones de las últimas semanas habrían provocado el deslizamiento de la ladera sobre la que se asienta parte del recinto amurallado.

La zona afectada se encuentra frente a la puerta de la iglesia de Iglesia de Santa María la Mayor, un templo gótico construido en el siglo XVI dentro del conjunto fortificado.

El alcalde del municipio, Ramón Ramírez, ha reconocido que el derrumbe era “algo esperado” debido al deterioro provocado por las lluvias acumuladas en los últimos meses.

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Aun así, el regidor ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que la iglesia y su torre exenta no corren peligro, ya que ambas estructuras están asentadas sobre roca sólida.

Cortados los accesos al castillo

Tras el derrumbe, las autoridades han decidido cortar todos los accesos al castillo de San Vicente de la Sonsierra, de titularidad municipal, mientras se evalúa la estabilidad del terreno y se determina el alcance real de los daños.

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El Gobierno riojano ha explicado que la activación del nivel 1 del PLATERCAR permite poner en marcha medidas de control, vigilancia y protección del entorno ante posibles nuevos desprendimientos.

San Vicente de la Sonsierra, situado a unos 40 kilómetros de Logroño, es uno de los municipios más conocidos de La Rioja por su patrimonio histórico y por la tradicional celebración de los “picaos” durante la Semana Santa. Su recinto amurallado tiene origen en el siglo IX y fue ampliado progresivamente hasta el siglo XIX, convirtiéndose en uno de los conjuntos históricos más emblemáticos de la región.