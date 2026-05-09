Mabel Cupet Sevilla, 09 MAY 2026 - 06:29h.

En los últimos cuatro años, su estado ha empeorado de forma acelerada hasta el punto de que ya no puede ni alimentarse con normalidad

La joven ha iniciado una campaña para recaudar fondos que le permitan costearse la intervención

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Eva lleva doce años conviviendo con la enfermedad de Lyme en su forma crónica, una infección bacteriana transmitida por la picadura de una garrapata infectada que, con el tiempo, puede afectar a las articulaciones, el sistema nervioso e incluso el corazón.

Un diagnóstico que tardaron unos ocho años en darle como nos cuenta su amiga Marina Tuvillas, a la web de informativos Telecinco. Tuvillas describe el día a día de Eva como “muy duro”, ya que su situación lo máximo que le permite es salir a caminar “solo para no empeorar”.

En su caso, la enfermedad ha derivado en un cuadro complejo de dolor constante, inflamación, complicaciones neurológicas y una progresiva pérdida de autonomía que ha ido limitando su vida cotidiana. En los últimos cuatro años, su estado ha empeorado de forma acelerada hasta el punto de que ya no puede realizar tareas tan básicas como alimentarse con normalidad.

“Ya no puedo comer alimentos sólidos debido a una disfagia severa”, explica la propia Eva, en un video difundido en sus redes sociales donde además describe su situación como el resultado de una tracción anómala en la médula espinal que le está provocando múltiples síntomas neurológicos. A esta realidad se suma el impacto de la enfermedad de Lyme, que ha agravado el deterioro progresivo de su organismo.

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Una cirugía compleja que podría cambiarlo todo

Ahora, esta joven afronta una de las decisiones más importantes de su vida: someterse a una operación de filum terminale, una intervención que busca liberar la tensión anómala de la médula espinal. Se trata de una cirugía mínimamente invasiva, pero compleja y poco habitual, que se realiza en muy pocos centros del mundo, entre ellos Barcelona.

El objetivo es eliminar la causa de la tensión medular que está detrás de gran parte de sus síntomas, estabilizar la patología y frenar su progresión. En el mejor de los escenarios, la intervención podría suponer un punto de inflexión, evitando el avance de las complicaciones y mejorando de forma significativa su calidad de vida. “Tenemos muchas esperanzas” nos dice Marina.

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“Esta cirugía busca eliminar la causa de la tensión, lo que puede estabilizar la patología, frenar la progresión de los síntomas y prevenir el agravamiento de condiciones asociadas”, explica Eva con la esperanza puesta en un futuro distinto al que vive ahora.

Sin embargo, el obstáculo es económico. La operación tiene un coste elevado, cercano a los 20.000 euros, una cifra inasumible para ella en su situación actual. Por ello, ha iniciado una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe, donde ya ha logrado superar los 8.000 euros gracias a más de un centenar de donaciones.

Una red de apoyo que no la suelta

Eva no atraviesa este proceso sola. A su lado están sus amigas de toda la vida Laura, Mori, María del Mar y Marina, que han decidido volcarse para ayudarle creando una cuenta en redes sociales con el objetivo de dar visibilidad a su historia y facilitar la campaña de recaudación.

Quienes la conocen desde hace años recuerdan a una persona llena de energía, iniciativa y planes. “Siempre ha sido la que organizaba todo, la que proponía hacer cosas nuevas”, relatan sus amigas que además aseguran que “le encanta bailar, ir a la playa, salir de fiesta”. Pero todo cambió hace más de una década, cuando la enfermedad comenzó a formar parte de su día a día.

Desde entonces, su vida ha estado marcada por altibajos constantes. Hay días en los que logra reunir algo de energía, pero otros muchos en los que apenas puede levantarse. Incluso en los momentos en los que consigue salir a tomar un café con sus amigas, las consecuencias pueden ser duras: "ha tenido que pasar días en la cama para recuperarse”.

Una oportunidad para volver a empezar

La esperanza ahora está puesta en la cirugía. Para Eva y su entorno, no se trata solo de una intervención médica, sino de una posibilidad real de recuperar parte de su vida, de volver a tener energía y de reconectar con aquello que la enfermedad le ha ido arrebatando poco a poco.

“Esta operación es decisiva. Puede darle la oportunidad de volver a hacer cosas que le gustan, de recuperar parte de su vida”, resumen sus amigas, conscientes de lo que está en juego.

Mientras continúa la campaña de recaudación, Eva ha querido agradecer públicamente cada gesto de apoyo recibido. “Tu aportación y difusión cuenta mucho para mí”, ha expresado en redes sociales, donde también insiste en la importancia de seguir compartiendo su historia.