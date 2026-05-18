Piden 25 años de prisión a un acusado de violar a una menor tutelada en Barcelona

La víctima, de 14 años en el momento de los hechos y bajo tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA)

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La Fiscalía pide una pena de 25 años de prisión y una multa de 40.000 euros para un hombre, en prisión preventiva, acusado de violar en un piso de Barcelona en 2024 a una menor de 14 años tutelada por la Generalitat. En la sección novena de la Audiencia de Barcelona ha quedado visto para sentencia el juicio contra este hombre, en el que se ha visionado el vídeo de la declaración de la víctima durante la fase de instrucción, aceptada como prueba preconstituida, por lo que en la vista de este lunes no ha tenido que testificar presencialmente.

La víctima, de 14 años en el momento de los hechos y bajo tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), se fugó repetidamente del centro de menores en el que residía para acudir a un inmueble de Barcelona en el que compraba y consumía sustancias estupefacientes, dada su adicción a las mismas.

"Gravemente afectada" por las drogas

Según el escrito de acusación de la fiscal, en una de esas fugas, entre mayo y junio de 2024, el acusado conoció a la víctima en ese piso y, pese a ser consciente de sus circunstancias personales, de su "situación de desamparo" y de que era menor edad, le ofreció sustancias desconocidas y un número indeterminado de pastillas, lo que "mermó de manera inmediata y radical sus capacidades psicofísicas y de reacción".

Aprovechándose así de que la joven se hallaba "gravemente afectada" por las drogas, lo que la "incapacitaba para huir o para defenderse", el acusado y otra persona no identificada violaron a la menor en el lavabo del piso.

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En el juicio, el ministerio público ha elevado a definitivas sus conclusiones y ha pedido 25 años de prisión para el hombre, acusado de un delito de agresión sexual a menor de 16 años con penetración y de otro sin penetración, 10 años de libertad vigilada una vez cumplida la pena privativa de libertad y, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización de 40.000 euros a la menor por el daño moral causado.

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Malestar psicológico de la menor

En su testifical grabada, la menor ha asegurado que no consintió el sexo con los dos hombres en el citado piso, en el que le ofrecieron una droga distinta a la que ella había pedido previamente. Posteriormente, la menor le contó lo sucedido a un técnico del centro. La subdirectora del centro ha explicado ante el tribunal que la menor sufría fuertes síntomas depresivos y malestar psicológico.

El acusado, que lleva 22 meses en prisión preventiva por este caso y ha tenido que ser expulsado de la sala por su mal comportamiento, ha asegurado que la menor le robó el móvil y que la identificó como autora del robo, pero ha negado que la conociese o que la hubiera agredido sexualmente.

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Las psicólogas que han explorado a la víctima han expuesto que la menor no quería denunciar porque se sentía culpable, mientras que la defensa del acusado ha defendido su inocencia y ha pedido su absolución.

El Ministerio Público, en sus conclusiones finales, ha destacado que la víctima "se acordaba perfectamente de fechas y lugares": "La joven tenía control de con quién tenía relaciones consentidas o no", ha asegurado.