La víctima sufre cáncer de colon con metástasis y estaba ingresada en el hospital ibicenco de Can Misses

Presidenta del Defensor del Paciente, tras la agresión sexual a una mujer con cáncer en un hospital: ''Desgraciadamente tenemos más casos''

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La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ibiza ha acordado este lunes la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por la agresión sexual el pasado viernes a una mujer de 69 años enferma de cáncer de colon con metástasis que estaba ingresada en el hospital ibicenco de Can Misses.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), el juez también le ha impuesto una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima.

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La amenazó con "cortarle el cuello"

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado lunes 11 de mayo, cuando el detenido entró en el hospital forzando una de las puertas del recinto y accedió a la habitación donde estaba ingresada una paciente. El agresor sexual la amenazó con “cortarle el cuello” si pedía auxilio, según ha explicado la Policía Nacional este viernes 15 de mayo en un comunicado.

El hombre, que ha sido arrestado por violar a la mujer, entró al hospital en la madrugada del pasado de “manera ilícita” y accedió a la sala donde estaba ingresada la paciente, levantó la sábana y el camisón de la mujer y la agredió.

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Mientras la violaba, la agarró de la garganta y la amenazó con “cortarle el cuello” si pedía auxilio, ha explicado la Policía, que ha ensalzado el acto de “gran valentía" de la víctima, que pulsó el botón del mando de su cama para solicitar ayuda, lo que provocó que el agresor emprendiera la huida del hospital y, aunque fue perseguido por varias trabajadoras sanitarias, no pudieron darle alcance.

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Detenido en menos de 24 horas

Los hechos fueron trasladados a la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional que, dado el delicado estado de salud de la víctima, comunicaron la gravedad de los hechos al Juzgado de Guardia para que la mujer pudiera interponer la denuncia, de manera urgente, por videoconferencia.

Los agentes de la UFAM pusieron en marcha la investigación y pudieron identificar, localizar y detener al presunto autor en 24 horas. Los policías confirmaron que el detenido estuvo residiendo en las proximidades al centro sanitario y localizaron su domicilio actual, una caravana situada en una finca rural de otro municipio.

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Los agentes consideran probada la supuesta participación del detenido en la agresión sexual, que este viernes ha pasado a disposición judicial.

Llamada "inmediata" a la policía

En una comparecencia urgente, convocada este pasado jueves 14 de mayo por la tarde tras hacerse pública la agresión, Escudero ha hecho un relato de los hechos ocurridos en la madrugada del día del suceso.

Ha explicado que hacia las 3:30 horas se escucharon “gritos en una habitación”. En ese momento, personal de enfermería “regresaba de tomar una coca cola o un café y vieron salir corriendo a una persona de una habitación”.

“La persiguieron pero rápidamente la perdieron porque corría mucho”, ha relatado. Los enfermeros acudieron rápidamente a la habitación, a la que ya se habían desplazado otros compañeros de la planta. Comprobaron que en esa habitación, que es doble, una de las personas ingresadas estaba en la ducha y la otra era la mujer que manifestó que había sufrido una agresión sexual.

“Fue una situación de 'shock' para todo el personal de enfermería, auxiliares y celadores porque es la primera vez que sucede en el hospital”, ha destacado el gerente.

Al ser un incidente grave se llamó “inmediatamente” a la Policía Nacional, que inició las investigaciones tomando primero declaración a la víctima.

Protocolo de agresión sexual

La revisión de las cámaras de seguridad ha permitido detectar que se había forzado una puerta de entrada por la que se accede al interior del hospital. Asimismo, se comprobó que el agresor escapó por otra puerta diferente que “también logra forzar”.

El gerente ha explicado que el hospital se cierra por la noche y que esta persona pudo entrar por una “acción de fuerza sobre las puertas”. Ha indicado que no hay alarmas y que las puertas tienen un funcionamiento automático, pero que se pueden forzar.

A partir de este incidente, Escudero se propone “replantear” todo el sistema de seguridad del hospital. El agresor ha podido ser reconocido por las cámaras de seguridad y por “algún dato” que ha dado la víctima, ha añadido el gerente del hospital.

En el protocolo de agresión sexual también ha actuado una matrona para hacer la exploración física y en este caso también un ginecólogo y la psicóloga que ha prestado asistencia a la víctima, quien ha sido trasladada a una habitación individual donde la acompaña su familia.