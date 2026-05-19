El detenido fue sentenciado a 16 años de cárcel por la muerte de un hombre en 1989

El detenido por matar a su hermana y su cuñado en Oviedo enseñó sus cadáveres a un hombre que fue a comprarle droga

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La detención de Jesús López Alonso por el presunto asesinato de su hermana y de su cuñado en Oviedo ha vuelto a sacar a la luz el historial criminal arrastraba desde hace décadas. Conocido como 'Susi', el detenido ya había sido condenado anteriormente por otros homicidios y había pasado largos periodos en prisión.

Según recoge La Nueva España, entre los antecedentes que se le atribuyen figura una condena firme dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo a comienzos de los años noventa. De acuerdo con esa resolución judicial, López Alonso fue sentenciado a 16 años de cárcel por la muerte de un hombre en 1989 en la zona de Santa Marina de Piedramuelle. La investigación concluyó que ambos habían acudido junto a una tercera persona a recuperar un arma escondida y que, una vez allí, el ahora detenido efectuó varios disparos contra la víctima.

Además de ese crimen, varios residentes del entorno aseguran que el sospechoso ya había estado implicado en otro homicidio años antes en el barrio de Pumarín.

Detenido por dos nuevos crímenes

La Policía Nacional detenía este martes a 'Susi' por la muerte de dos personas, un varón y una mujer, en una vivienda de Oviedo, han informado este martes a EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

Los hechos, que han ocurrido en las últimas horas, aún están en la fase inicial de investigación y los agentes todavía se encuentran recabando pruebas. Según las primeras investigaciones, el detenido habría salido recientemente de prisión y tenía parentesco con la mujer, que era su hermana. La otra víctima era la pareja de esta, su cuñado.

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El hombre enseñó los cadáveres a otro varón

Según recoge el medio local La Nueva España, fue un hombre el que dio la voz de alarma al hallar los cuerpos sin vida en el interior del domicilio del detenido. El hombre había acudido al domicilio para comprar droga, y allí, el detenido le mostró los cuerpos sin vida, "ambos cosidos a puñaladas", recoge el medio.

Tras el hallazgo, el hombre abandonó la vivienda y avisó a las autoridades de lo ocurrido.

Según recoge el citado medio, los vecinos aseguran que el detenido padece una enfermedad mental y era conocido en la zona por sus amenazas y comportamientos violentos. "Llevaba tiempo diciendo que iba a quemar el edificio", asegura uno de ellos.