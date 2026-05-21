Alberto, el hijo de Mariano, presunto asesino, estaba siendo investigado por la Policía Nacional en un caso de tráfico de pornografía infantil

Las autopsias confirman el crimen machista de Dolores, en Alicante: el guardia civil disparó a su mujer y a su hijo y luego se suicidó

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La autopsia de los cadáveres de Marisol, de 51 años, y su hijo Alberto, de 24, presuntamente asesinados por el esposo y padre de las víctimas, Mariano, un agente de la Guardia Civil de 55 años del puesto de Dolores, Alicante el sábado 16 de mayo, apunta a que ambos murieron sobre las siete y media de la mañana de sendos disparos en la cabeza mientras dormían y que no parece que ninguno de ellos ofreciera resistencia. El agente se quitó posteriormente la vida con el mismo arma reglamentaria.

Ninguno presentaba lesiones defensivas

Según informa el diario Información, los forenses determinaron que tanto Marisol como Alberto recibieron un único disparo en la cabeza, con destrucción de tejidos neurológicos vitales. Ambos estaban acostados en sus respectivas camas, en dormitorios separados, y ninguno presentaba lesiones defensivas ni signos de haber intentado protegerse. Los investigadores concluyen que fueron atacados mientras dormían, sin llegar a despertar ni ser conscientes del peligro.

En cada habitación se halló un casquillo correspondiente a un disparo, y del cargador del arma reglamentaria del agente faltaban exactamente tres cartuchos: los dos utilizados para matar a su familia y el tercero con el que se suicidó. El arma apareció en el pasillo, junto al cuerpo de Mariano. Las pruebas de residuos de disparo en su mano —bario, plomo y antimonio— confirmaron sin margen de duda que él fue el único autor.

Otras de las circunstancias que han rodeado este crimen es que ninguno de los vecinos de la Casa Cuartel escuchó los disparos. Ni la otra familia que reside en una vivienda contigua, ni el guardia que estaba de servicio en la entrada del acuartelamiento oyeron nada. Los investigadores cree que la insonorización del edificio y la temprana hora explicarían que el crimen pasara inadvertido.

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La investigación no ha podido establecer con certeza si Mariano mató primero a su hijo o a su esposa. Sin embargo, según informa el citado medio, algunos indicios permiten inferir que pudo comenzar por Alberto.

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Los investigadores tratan de esclarecer los motivos detrás de este doble crimen. Se investiga especialmente si la relación entre Mariano y su hijo se había deteriorado gravemente. Según recoge Información, Alberto había sido detenido el 14 de abril por la Policía Nacional en una operación contra la pornografía infantil desarrollada en más de una decena de provincias.

En esa operación, los agentes solicitaron al juzgado de guardia de Orihuela una orden de entrada y registro para inspeccionar la vivienda del joven en la casa cuartel, pero el juez la denegó. Según informa el diario, fue “el único registro que no pudo hacerse por falta de mandamiento”, a diferencia del resto de domicilios inspeccionados en la operación, donde sí se intervinieron ordenadores, móviles y dispositivos de almacenamiento. Tras su detención, Alberto quedó en libertad y pendiente de ser citado por el juzgado.

En cuanto a Marisol, las fuentes apuntan a que no existían denuncias previas por malos tratos ni constaban antecedentes de violencia de género. Además, los compañeros del agente aseguran no haber detectado nada.

20 mujeres asesinadas en España en 2026 a manos de sus parejas o exparejas

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este miércoles que se trataría de un crimen machista lo que elevaría a 20 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en 2026 y a 1.361 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

Tanto la ministra como la delegada han instado a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.