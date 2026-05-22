Decretada prisión provisional para los seis detenidos por la muerte del cantaor Matías de Paula: uno de ellos se declara autor confeso

Se entregan otros dos implicados en el asesinato del cantaor Matías de Paula: son el hijo y el sobrino del presunto autor del tiroteo

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La titular de la plaza 1 de la Sección de Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia de Villanueva de la Serena, Badajoz, ha decretado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para los seis detenidos por la muerte del cantaor Matías de Paula en dicha localidad pacense el pasado 15 de mayo.

De los seis detenidos que han prestado declaración en sede judicial uno de ellos se ha declarado el autor confeso del homicidio. Esta persona está siendo investigada por los presuntos delitos de homicidio confeso con la concurrencia de pertenencia a organización criminal y homicidio en grado de tentativa, por las lesiones causadas a un taxista.

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De los otros cinco detenidos, cuatro de ellos con los que guarda relación de parentesco la persona anterior, están siendo investigado por el presunto delito de homicidio con la concurrencia de pertenencia a organización criminal. Al sexto detenido se le han abierto diligencias por el presunto delito de encubrimiento.

La titular de la Sección ha levantado antes de las declaraciones el secreto expreso de las actuaciones, informa en nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

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Cuatro de los detenidos guardan relación de parentesco con el autor

La Policía Nacional detuvo este martes a esta persona por la muerte del cantaor flamenco Matías de Paula cerca de Magacela (Badajoz) y en el operativo resultó herida una persona ajena al mismo, un taxista. Posteriormente se produjeron otras detenciones.

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De los otros cinco detenidos, cuatro de ellos con los que guarda relación de parentesco el autor confeso, están siendo investigado por el presunto delito de homicidio con la concurrencia de pertenencia a organización criminal. Al sexto detenido se le han abierto diligencias por el presunto delito de encubrimiento. La titular de la plaza 1 de la Sección de Instancia e Instrucción de dicho tribunal ha levantado antes de las declaraciones el secreto expreso de las actuaciones.