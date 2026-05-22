Carlos Plá Valencia, 22 MAY 2026 - 14:12h.

Seis trabajadores han sido atendidos también por inhalación de humo tras intervenir en las labores de ayuda y evacuación de la segunda planta del centro hospitalario

Desalojan un hotel en Torremolinos por un incendio en recepción provocado por dos sillas de ruedas eléctricas

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Una persona con quemaduras y otra ingresada en UCI por inhalación de humo, son los dos heridos que, por el momento, se han registrado en un incendio que ha afectado al Hospital de Torrevieja este viernes y que ha obligado a evacuar la segunda planta del centro médico. Además, seis trabajadores han sido atendidos por inhalación de humo tras intervenir en las labores de ayuda y evacuación.

El aviso se ha producido a las 12:09 horas. Cinco dotaciones de bomberos de Torrevieja y Orihuela han acudido al hospital para sofocar las llamas.

Plan de evacuación

Como consecuencia del fuego, se ha activado de inmediato el Plan de Evacuación y se ha desalojado la segunda planta del hospital.

A las 12:46 horas, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante informa que la intervención sigue en curso hasta que se logre la extinción total de las llamas.