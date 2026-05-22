Condenado a 16 años por intentar matar a su expareja y herir a su hija que intentó ayudarla

El acusado deberá indemnizar a las víctimas con más de 260.000 euros

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La Audiencia de Málaga ha condenado a 16 años de cárcel a un hombre por intentar asesinar a su expareja, a la que apuñaló y trató de lanzar por el balcón de una vivienda. El acusado también ha sido condenado por agredir a una de sus hijas, que intervino para proteger a su madre, y a otro hombre presente en el domicilio.

Además de la pena de prisión, el tribunal le impone una orden de alejamiento, una medida de libertad vigilada durante 20 años y el pago de indemnizaciones de 165.400 euros para su expareja y 97.200 euros para su hija.

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Una obsesión marcada por los celos y las amenazas

La sentencia considera probado que el acusado, en situación administrativa irregular en España y con un expediente de expulsión en vigor, mantenía una fuerte obsesión con su expareja pese a que la relación había terminado hacía más de cinco años.

Según recoge la resolución, el hombre insistía constantemente en retomar la relación en un contexto de “continuos ataques de celos”.

El condenado llegó a amenazarla con frases como: “Nadie se va a burlar de mí, te voy a matar, te voy a degollar”.

La víctima solo aceptaba verlo en lugares públicos debido al miedo que le provocaba. El día de los hechos, el procesado acudió a la vivienda donde estaban su expareja y una de sus hijas con la excusa de entregarle un regalo de cumpleaños.

Tras una conversación “tensa”, la hija salió momentáneamente de la habitación. Fue entonces cuando el hombre se abalanzó sobre la mujer.

Según la Sala, el acusado la golpeó varias veces en la cara, la lanzó sobre la cama y trató de arrojarla por la ventana abierta “con la clara intención de precipitarla al vacío y matarla”.

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El tribunal señala que llegó incluso a descolgar parte del cuerpo de la víctima mientras le repetía: “De mí nadie se burla”.

Sacó un cuchillo y atacó a todos los que intentaron ayudarla

Al escuchar los gritos de auxilio, la hija regresó a la habitación e intentó impedir que su padre matara a su madre. También intervino otro hombre que se encontraba en la vivienda.

Sin embargo, lejos de detenerse, el agresor sacó un cuchillo que llevaba oculto y continuó con el ataque.

El hombre recibió una cuchillada en la pierna y, posteriormente, el acusado apuñaló a su expareja en el cuello y trató de asestarle varias puñaladas en el pecho y la zona del corazón.

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La hija se colocó encima de su madre para protegerla mientras el acusado seguía atacando “indiferentemente también contra la integridad física de su hija”, según recoge la sentencia.

La Policía Local logró reducir al agresor

El ataque terminó gracias a la intervención de agentes de la Policía Local de Málaga, que consiguieron reducir al acusado y descubrieron además otra arma blanca escondida entre su ropa.

Las dos mujeres sufrieron lesiones de gravedad. La expareja necesitó 104 días de recuperación y presenta secuelas permanentes.

La Audiencia considera al acusado responsable de un delito de asesinato en grado de tentativa, otro de amenazas graves y un tercero agravado de lesiones con instrumento peligroso.

La sentencia se dictó después de que el acusado y su defensa mostraran conformidad con los hechos, los delitos atribuidos y las penas solicitadas por las acusaciones.