La Policía Nacional ha conseguido identificar y detener a la fugitiva francesa acusada de asesinato hace dos años

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La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer que estaba siendo buscada por las autoridades francesas por supuestamente asesinar a puñaladas a un hombre en 2024, quien posteriormente ha ingresado en prisión de forma provisional.

Las autoridades galas abrieron una investigación por la muerte que desembocó, meses atrás, en la detención de un primer acusado de apuñalar a la víctima, aunque faltaba un segundo involucrado, puesto que el mortal ataque lo habían protagonizado dos personas.

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La investigación de las autoridades francesas llevó hasta un hombre que fue detenido meses atrás, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares. Posteriormente tuvieron conocimiento de que la mujer también habría participado en el homicidio asestándole dos puñaladas a la víctima.

Como no fueron capaces de localizarla, emitieron una orden europea de detención como supuesta autora de los delitos de asesinato, robo y estafa, este último por emplear la tarjeta bancaria del fallecido.

Así consiguieron localizar los agentes a la acusada del asesinato en Francia

Ante la sospecha de que la mujer podría estar escondida en Mallorca, el Grupo de Delincuencia Internacional perteneciente a Crimen Organizado de la Policía Nacional en Baleares inició las averiguaciones que permitieron corroborar que la fugitiva se encontraba en la isla.

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Finalmente, el cuerpo policial localizó y detuvo el pasado jueves a la presunta autora, que ha pasado este viernes a disposición de la Audiencia Nacional.

La mujer fue detenida la tarde del pasado jueves en virtud de la orden europea de detención y entrega (OEDE) que pesaba sobre ella. Este mismo viernes ha sido puesta a disposición de la Audiencia Nacional, que deberá decidir si la entrega a Francia para que sea juzgada. El juez a cargo del caso ha ordenado su ingreso en prisión de forma provisional a la espera de tomar una decisión.