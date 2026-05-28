Ingresan en Son Espases por indicación psiquiátrica a la detenida por el crimen de su suegra en Palma

La mujer detenida por matar a su suegra de 73 años en Palma afirma que actuó en defensa propia

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MallorcaLa mujer detenida por supuestamente haber matado a su suegra el pasado lunes en el barrio palmesano de Pere Garau ha sido ingresada en el Hospital Son Espases por prescripción psquiátrica.

Fuentes cercanas han indicado que tras someterse a un examen psiquiátrico se ha recomendado el ingreso, aunque en principio no se cree que padezca algún tipo de trastorno. La mujer permanece bajo custodia policial en el módulo de detenidos.

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Los resultados de la autopsia

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, mientras tanto, sigue investigando las circunstancias del suceso y está a la espera de los resultados de la autopsia del cadáver de la víctima, una mujer de 73 años.

La investigación de la Policía Nacional apunta a que la mujer detenida por supuestamente matar a su suegra en Palma la golpeó con un objeto contundente que le causaron lesiones incompatibles con la vida.

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Tras tener acceso a los resultados de la autopsia, el medio de comunicación 'Diario de Mallorca' ha la mujer murió por aplastamiento. "La autopsia practicada al cadáver de la víctima ha determinado que, junto a los numerosos golpes propinados a la víctima con un ventilador, el fallecimiento se produjo por aplastamiento. La supuesta asesina, de 90 kilos de peso a pesar de su corta estatura, se habría colocado encima de su suegra, de complexión delgada", recogen desde el medio anteriormente citado.

La análisis obtenidos en la autopsia apuntan a que la sospechosa, tras mantener una discusión con su suegra, le propinó varios golpes contundentes con un ventilador y le causó la muerte. Además, el cadáver presentaba múltiples hematomas.

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Fue el hijo de la fallecida quien encontró su cadáver

La arrestada, que el martes acudió escoltada al piso del barrio de Pere Garau en el que sucedieron los hechos para realizar una reconstrucción, ha asegurado a los investigadores que actuó en defensa propia.

Los hechos sucedieron la tarde del lunes en el domicilio en el que convivían la sospechosa y la víctima, de 73 años. Fue el hijo de la fallecida quien encontró su cuerpo sin vida en el interior de la vivienda y alertó a los servicios de emergencias.

Los primeros en llegar al lugar fueron varios agentes de la Policía Local de Palma, quienes interceptaron a la sospechosa, una mujer de 36 años, cuando se encontraba cerca del portal del edificio.