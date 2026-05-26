En una carta, argumenta que necesita centras la "atención y el foco" que exige su defensa en el proceso judicial

El fundador de Mango, Isak Andic, sufrió una caída tres meses antes de su muerte en la montaña de Montserrat, en Barcelona

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Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha anunciado este martes en una "carta abierta" a la plantilla que deja temporalmente sus cargos en la compañía, aunque conservará sus responsabilidades en los "proyectos familiares, empresariales y sociales", para centrarse en defender su inocencia.

En la carta, remitida a EFE por portavoces autorizados de la familia, el hasta ahora vicepresidente de Mango argumenta que la "atención y el foco" que exige su defensa en el proceso judicial, tras su imputación por el presunto homicidio de su padre, le impide "mantener el alto compromiso" que exigen sus responsabilidades en la compañía.

Andic fue detenido la semana pasada, y puesto en libertad bajo fianza de un millón de euros, por su presunta relación con el homicidio de su padre, quien falleció en diciembre de 2024 al caer desde una altura de más de 100 metros en una excursión en la montaña de Collbató (Barcelona) en la que le acompañaba su hijo.

Jonathan Andic ve "injusta e infundada" la acusación y cree que se demostrará su inocencia

Jonathan Andic ha denunciado que la acusación en su contra es "injusta e infundada" y que se ha construido un relato con una visión "descontextualizada y tergiversada", aunque está convencido de que se demostrará su inocencia.

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Así lo asegura Jonathan Andic, a quien una jueza de Martorell (Barcelona) impuso la semana pasada una fianza de un millón de euros tras ser detenido por los Mossos d'Esquadra por la muerte de su padre, en una carta abierta a la plantilla de Mango, remitida a EFE por portavoces autorizados de la familia.

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"Escribo estas palabras con sinceridad y humildad, desde el dolor, la impotencia y la frustración de encontrarme ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad", afirma el primogénito.

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"Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona", asegura Jonathan Andic en la carta.

El hijo del fundador de Mango denuncia asimismo que se ha "construido un relato público" con una "visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad".

"Sé que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa", agrega el primogénito, que asegura que afronta esta situación convencido de que los hechos demostrarán "de forma clara" su inocencia y que "la verdad acabará imponiéndose".