La jueza ha encargado nuevos informes para esclarecer los hechos y "poder determinar con exactitud la posible participación de Jonathan Andic y si existieran terceras personas"

La defensa de Jonathan Andic rebate uno por uno los indicios que le acusan de homicidio: de la caída previa de su padre a su problema en las rodillas

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BarcelonaLa jueza titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, Barcelona, encargada de la causa que investiga la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, no descarta “la participación de terceras personas” en su deceso, ocurrido el pasado 14 de diciembre de 2024 y por el que su hijo, Jonathan Andic, ha sido acusado de homicidio. Según la investigación, él era la única persona que estaba con el empresario ese día después de que le propusiese a su progenitor una excursión por la montaña cinco días antes de la muerte, pero no se descarta que el alcance del caso pueda ser aún más amplio.

Concretamente, y buscando llegar a la verdad sobre lo ocurrido aquel día, la jueza ha pedido un compendio de nuevas pruebas para “poder acreditar las circunstancias en las que se produjo la muerte del señor Isak Andic y poder determinar con exactitud la posible participación del señor Jonathan Andic, y si existieran terceras personas que participaran en los hechos".

La jueza reclama información sobre las comunicaciones de Jonathan Andic

Reiterándose en esa consideración que aprecia un “cúmulo de indicios” que “podrían implicar a Jonathan Andic en la muerte de su padre”, en un auto avanzado por TVE y del que se hace eco El Periódico, reclama así nuevos informes y declaraciones que ayuden a esclarecer los hechos.

En ese contexto, ha requerido a la compañía telefónica del teléfono del acusado “las comunicaciones de voz, SMS y banda ancha móvil, tanto recibidas como emitidas", al igual que obtener información “de los abonados que participen en las comunicaciones” con él.

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Dicho requerimiento tampoco es trivial, porque ya previamente la jueza había destacado la “forma sospechosa” en la que desapreció el teléfono que utilizaba el hijo del fundado de Mango previamente a la muerte de su padre, tras lo cual compró uno nuevo en el que no restauró los mensajes previos; razón por la cual los Mossos no pudieron profundizar en esa línea de investigación.

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A ese respecto, según declaró su secretaria, Jonathan Andic dijo que le habían robado su terminal anterior tras un viaje exprés que hizo a Quito, Ecuador, a finales de marzo de 2025; un viaje que no estaba en su agenda y para el que pidió un billete con solo tres días de antelación.

“Cambió el terminal de telefonía móvil que tenía por otro […] borrando el contenido del antiguo teléfono", refiere la jueza”. “Las fechas de la desaparición del antiguo terminal coinciden con la información dada por los medios de comunicación de la reapertura del expediente judicial”, reseñó la jueza al respecto, ya desde su auto de prisión.

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Por todo ello, ahora la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell ha reclamado también saber si aquel teléfono dio señal en ese viaje relámpago a Ecuador, aunque la defensa de Jonathan Andic ya afirmó que sí.

Jonathan Andic visitó días antes el mismo lugar en el que murió su padre

Frente a ello, a lo que sí pudieron acceder los Mossos es al maltrecho dispositivo móvil del fallecido, analizado como parte de la investigación, así como a la localización del coche que utilizaba el vástago del empresario, que también sirve de indicios para la jueza para sospechar de él.

Concretamente, le ubican en el lugar de los hechos los días 7, 8 y 10 de diciembre, contradiciendo así su versión sobre su visita unos 15 días antes. Al contrario, según esos datos recabados por los investigadores, habría estado allí cuatro días antes de la muerte de su padre.

En ese sentido, el auto refiere que Jonathan Andic propuso a su padre la excursión el 9 de diciembre, “cinco días antes del accidente y no dos semanas antes, como manifestó en sede policial” el acusado.

Además, señala que inicialmente la hora fijada para ir a pasear eran las 19:15, pero fueron por la mañana “teniendo en cuenta que a esa hora en invierno es de noche”.

¿Por qué llamó primero y antes que al 112 a la pareja de su padre, Estefanía Knuth?

Por otro lado, otra cosa que se tiene en cuenta y se analiza es por qué Jonathan Andic llamó primero a la pareja de su padre, Estefanía Knuth, antes que al 112. Nada más precipitarse su padre y morir cayendo por un barranco del macizo rocoso, el hijo del entonces hombre más rico de Cataluña decidió llamarla a ella.

"Tampoco tiene sentido que el señor Jonathan Andic le pidiera a la pareja del señor Isak Andic que acudiera a recogerlo" tras el accidente, apunta la jueza en el auto, según las citadas fuentes.

A ello, además, añade que el hijo del empresario declaró "que era habitual que fuesen a caminar padre e hijo, cuestión que fue desmentida por el personal de servicio personal del señor Isak Andic".

Por estas razones, la propia Estefanía Knuth, que ya dijo a los Mossos que padre e hijo habían tenido desavenencias, podría acudir a prestar declaración como testigo en el juzgado.

Entre tanto, no obstante, las incógnitas permanecen, siendo el informe de la médica forense y el informe provisional de autopsia, junto a la investigación de los Mosos y su Unidad de Montaña, los anclajes fundamentales de la acusación, que sitúa a Jonathan Andic como único testigo presencial de lo ocurrido y que duda de la versión accidental que ha mantenido este durante todo este tiempo, arrojando dudas sobre si pudo actuar deliberada e incluso premeditadamente para propiciar su muerte.

Frente a ello, y por su parte, la defensa del hijo del empresario trata de desmontar cada uno de los indicios sobre un posible homicidio. Inciden en que Isak Andic pudo morir de una caída fortuita como la que sufrió 10 meses antes y que tenía problemas en sus rodillas.