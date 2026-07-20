Los jugadores españoles que no han disputado ni un minuto durante el Mundial, ¿son campeones ante la FIFA?

Antonio Rodríguez 20 JUL 2026 - 00:12h.

Hay un grupo de futbolistas españoles que no han tenido la oportunidad de disputar ni un solo minuto en este Mundial

España alcanza la gloria tras derrotar a Argentina en la final del Mundial: ¡la segunda estrella ya está aquí!

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La Selección Española de Fútbol es la nueva campeona del mundo tras conquistar la segunda estrella bajo el cielo de Nueva York. Una lista de 26 jugadores que entran de lleno en la historia de nuestro país como en su día ya lo hicieron Iniesta, Villa, Casillas y compañía... pero, ¿qué dice la FIFA con los jugadores que no han disputado ni un solo minuto? ¿Son considerados como campeones?

Luis de la Fuente ha creído desde el primer día en un grupo que siempre ha considerado "fabuloso", con una base sólida que le ha hecho ganar títulos tanto en las categorías inferiores de la selección como en la absoluta. Ha puesto una alineación con pocas variaciones que todos los aficionados podemos decir de carrerilla con Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián, Olmo, Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal. Contando también con los Mikel Merino, Pedri, Ferran Torres, Nico Williams, Llorente o Gavi.

Sin embargo, pese a que todo es felicidad tras levantar el trofeo, hay un grupo determinado de futbolistas españoles que no han tenido la oportunidad de disputar ni un solo minuto en este Mundial 2026. El caso de Joan García, Grimaldo o Víctor Muñoz y David Raya es el mismo que vivieron otros futbolistas como Valdés, Reina o Raúl Albiol en la conquista de 2010: ¿qué dice la FIFA?

La FIFA, muy clara con los futbolistas que no han jugado en el Mundial

La FIFA es el estamento que organiza este tipo de torneos internacionales y no duda a la hora de declarar qué jugadores son campeones tras la conquista de un título. Ante las dudas que suelen surgir, las normas son las siguientes.

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Todos los jugadores inscritos en la lista oficial de la FIFA son considerados campeones, independientemente de si han jugado un solo minuto o no. Por lo tanto, todos los futbolistas que aparecen en la convocatoria que dio Luis de la Fuente el pasado 25 de mayo son considerados campeones del mundo.

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El reglamento del Mundial prevé la entrega de medallas a la asociación campeona para todos los integrantes de esa plantilla, sin establecer un requisito mínimo de minutos jugados, e incluyendo también al cuerpo técnico que esté acreditado. Por lo tanto, no existe ningún artículo que exija haber participado en un partido para ser campeón.

Lo que no podrán hacer los jugadores que no han disputado un partido o ni siquiera un minuto es aparecer en las estadísticas que muestra la FIFA de los jugadores del mundial, algo evidente debido a que no han jugado nada.

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Algunos precedentes en los últimos mundiales: de Valdés a Rulli

A nivel nacional, todos recordamos a Raúl Albiol, Pepe Reina o Víctor Valdés. Per también hay muchos futbolistas en la historia de los mundiales que no han disputado un solo minuto y que son considerados ganadores como el resto de su compañero.

En la victoria de Argentina en 2022, Franco Armani y Gerónimo Rulli se llevaron su medalla. El la conquista de Francia ante Croacia en 2018, Rami o Areola pasaron por el mismo trago que Eric García o Joan García. En 2014, en el mundial conquistado por Alemania, el técnico no contó con Ron-Robert Zieler, Roman Weidenfeller, Kevin Großkreutz, Matthias Ginter o Erik Durm.

Para terminar, dejar claro que todos son campeones del mundo. En una concentración de más de 50 días todos son ganadores, han hecho que la competencia sea máxima, han obligado a sus compañeros a rendir al mayor nivel y, por lo tanto, han impulsado al equipo a conquistar la segunda estrella.