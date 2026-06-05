Los menores, de 12 y 15 años, han relatado episodios continuos de agresiones físicas y psicológicas, como golpearles con el cinturón o dejarles sin comer por suspender un examen

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La castellonense Patricia Campos, conocida como la 'Top Gun' valenciana por convertirse en la primera mujer que pilotó un reactor en la Armada Española, ha sido arrestada junto a su pareja acusada de maltratos continuos a sus hijos adoptivos.

Tras una vida plagada de reconocimientos profesionales, primero como militar y más tarde como entrenadora de fútbol femenino, Patricia Campos adquirió relevancia pública como defensora del colectivo LGTBI, después de dejar el ejército porque no era compatible con su condición sexual de lesbiana. Además, en 2016 fue galardonada con el premio Miki Roqué por la Paz en el Deporte por su labor en Uganda donde fue entrenadora de equipos infantiles de la asociación Soccer Without Borders.

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Precisamente en Uganda, donde viajaba regularmente para desarrollar labores humanitarias, adoptó en 2019 a sus dos hijos. Los menores que tienen ahora 12 y 15 años han relatado a la Guardia Civil y a los servicios sociales la pesadilla que han vivido con sus madres adoptivas de las que aseguran que han recibido malos tratos físicos y psicológicos, con continuas humillaciones, insultos y amenazas, según adelanta Las Provincias.

Los niños aseguran haber sufrido agresiones con el cinturón por no tirar la comida a la basura o comer azúcar, además de castigos como racionarles la comida porque "no quieren niños gordos" o raparles el pelo por suspender. Episodios de malos tratos y una total falta de cariño por parte de sus madres que ratificaron en el juzgado de Massamagrell donde prestaron declaración.

Acogidos por la Generalitat

La Conselleria de Servicios Sociales se ha hecho cargo de los dos menores por la situación de desamparo en la que se encontraban y que ya había sido detectada en el colegio al que asistían y los servicios sociales del ayuntamiento de la población valenciana en la que viven. Los niños llegaban a clase hambrientos y contaban a sus compañeros que no les daban de comer.

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Los menores manifestaron en el juzgado su miedo a volver a vivir con sus madres, que les amenazaban continuamente con devolverlos a su país.

Unas acusaciones que las dos mujeres, de 49 y 44 años, han negado los malos tratos, aunque sí que han admitido que sus hijos han recibido una educación castrense debido al pasado de ambas como militares.

Escuchadas las partes, el juzgado que instruye la causa ha acordado medidas cautelares y prohíbe a las detenidas comunicarse y aproximarse a sus hijos.