El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Salamanca, asegura que la fuente no estaba dañada y pasaba revisiones periódicas

Adrián, el niño de 13 años que murió durante las celebraciones del Mundial en Ciudad Rodrigo, era "un gran seguidor de la selección española"

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Ciudad RodrigoContinúa el luto en Ciudad Rodrigo, Salamanca, por la muerte de Adrián, el menor de 13 años fallecido durante las celebraciones del mundial. El niño quedó atrapado al desprenderse parte de la estructura de la fuente donde estaban festejando.

Hubo otros dos heridos, uno sigue en el Hospital de Salamanca. Por su parte, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha expresado su dolor y condolencias y lamentan la tragedia.

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¿Qué provocó que la fuente colapsase?

Desde 'Salamanca 24 horas' se ha informado que el peso excesivo de varias personas sobre la superficie alta de la fuente, sostenida por un único pilar, provocó "que la infraestructura colapsara y se viniera abajo, golpeando en ese momento al menor de 13 años y a otras personas que se encontraban justo debajo de la dirección que tomó en su caída el plato".

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se ha negado que le constara daños previos en la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo.

Ciudad Rodrigo, consternada tras la muerte del menor

A través de una nota de voz remitida, el teniente de alcalde del municipio, Ramón Sastre, ha reconocido que la ciudad está "consternada" ante un hecho que ha calificado de "grave", y por el que ha querido trasladar su apoyo a la familia del fallecido.

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Sastre ha explicado que la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo suele acoger celebraciones de este tipo -ya lo hizo con el paso a las semifinales de la Selección- desde hace "muchísimos años" y que no se habían registrado daños.

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"No nos consta ningún deterioro de la misma fuente. Se hacen revisiones periódicas, revisiones de limpieza y revisiones de la misma fuente, y no nos consta ningún documento ni ninguna información de que la fuente está dañada", ha asegurado.

Luto oficial y minuto de silencio

Además de los tres días de luto oficial decretado por la muerte del menor, la plaza Mayor de Ciudad Rodrigo ha acogido a las 18.00 horas de este lunes un minuto de silencio, tras la celebración de una Junta de Portavoces extraordinaria presidida por el alcalde, Marcos Iglesias.

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El municipio está consternado, según han trasladado a EFE fuentes municipales, y el Ayuntamiento ha estado desde el primer momento al lado de las familias y pendientes de la evolución de los accidentados.

El derrumbe provocó la muerte de un menor de 13 años, con otro menor grave, con una fractura de pierna e ingresado en el hospital de Salamanca, según han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil de Salamanca.