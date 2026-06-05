Encuentran los cadáveres de un hombre de 56 años y a una mujer de 51 años en Málaga

La investigación está abierta y de ella se hace cargo el grupo de homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga

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MálagaLos cadáveres de dos personas han sido hallados en el distrito Palma-Palmilla, en Málaga capital, a primera hora de este viernes 5 de junio. Las dos personas fallecidas son un hombre de 56 años y una mujer de 51 años.

Según las primeras informaciones, los cadáveres presentarían heridas por arma de fuego. La investigación está abierta y de ella se hace cargo el grupo de homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga.

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Investigan el hallazgo de dos fallecidos por arma de fuego en Málaga

El hallazgo de los fallecidos, un hombre de 56 años y una mujer de 51 años, se ha producido sobre las 7:30 horas en un domicilio situado en la calle Guadalimar de la barriada La Palma, según la Policía Nacional.

El 112 ha recibido el aviso de un ciudadano que alertaba sobre la existencia de dos personas al parecer muertas en una vivienda, por lo que ha movilizado a Policía Nacional y al 061, ha explicado a EFE un portavoz del servicio de emergencias.

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Los efectivos sanitarios, que ya tenían conocimiento del suceso, han confirmado el fallecimiento de ambos.

El grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga se ha hecho cargo de la investigación, que continúa abierta, para tratar de esclarecer las circunstancias del suceso.