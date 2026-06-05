Estabilizado el incendio forestal del paraje Carril del Cementerio en Alosno, Huelva

Consiguen controlar y estabilizar el incendio forestal provocado este pasado jueves en el paraje Carril del Cementerio en Alosno, Huelva

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El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado en el paraje Carril del Cementerio, en el término municipal de Alosno, en Huelva.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha desactivado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia por Incendios Forestales.

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El descenso de nivel se ha producido poco después de las 14:30 horas, una vez que la Dirección de Extinción de Infoca, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha decretado, tras intensas horas de trabajo, la estabilización del incendio.

Según el alcalde de Alosno, Francisco José Suero Toronjo, hasta las tres de la madrugada había afectado a una superficie de unas 1.000 hectáreas. No obstante, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía, el Plan de Emergencias por Incendios Forestales seguirá activo en fase de preemergencia, situación operativa 0.

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El operativo por tierra y aire

El 112 atendió a las 18:30 horas de ayer la primera de numerosas llamadas que alertaban de un incendio en el paraje Carril del Cementerio. Hasta el lugar se acercaron varios operativos con el objetivo de poner a salvo a las personas y poder extinguir y controlar las llamas lo más rápido posible

Desde el 112 se activó al Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, al Consorcio de Bomberos, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta, a la Policía Local, así como a los ayuntamientos de Alosno, Gibraleón y Villanueva de los Castillejos, ya que el fuego afectaba a los tres términos municipales, aunque sin afección a la población ni a infraestructuras vulnerables.

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Desde ayer, EMA Infoca ha desplegado un importante dispositivo para combatir el incendio por tierra y aire integrado por un centenar de efectivos y hasta 17 medios aéreos. El operativo continúa trabajando ahora para la total extinción del incendio.