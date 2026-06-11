En la prueba de alcoholemia, el conductor dio un resultado de 1,03 mg/l, más de cuatro veces la tasa permitida, por lo que fue detenido.

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Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado día 10 en Tarragona al conductor de un coche que circulaba sin dos ruedas, a gran velocidad y de forma temeraria por la TV-3148 y la A-7, y que cuadruplicaba la tasa máxima de alcoholemia permitida, según ha informado este jueves la policía catalana.

El vehículo recorrió ocho kilómetros, entre La Pineda (Vila-seca) y Tarragona, realizando maniobras en zigzag por la carretera alrededor de las doce de la noche del miércoles. Varios conductores alertaron a los Mossos d'Esquadra de que un vehículo había chocado contra una barrera de protección, había reventado un neumático provocando una gran humareda y, aun así, continuaba circulando.

La policía interceptó el coche en el kilómetro 1.160 de la autovía A-7, en el término municipal de Tarragona, y comprobó que había perdido dos neumáticos y que circulaba directamente sobre las llantas metálicas. Durante el recorrido, el vehículo puso en peligro a otros usuarios de la vía y causó daños en una veintena de barreras de protección.

En la prueba de alcoholemia, el conductor dio un resultado de 1,03 mg/l, más de cuatro veces la tasa permitida, por lo que fue detenido. El arrestado, de 47 años, ha pasado este jueves a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Tarragona.

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Las sanciones por dar positivo en un control de alcoholemia varían en función del nivel de alcohol en el aire espirado. Si se encuentra entre 0,25 y 0,50 mg/l (0,15 y 0,30 mg/l en los conductores profesionales o con una antigüedad inferior a los dos años), la multa es de 500 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet de conducir. Cuando la tasa supera los 0,50 mg/l (0,30 mg/l en los otros dos citados casos), la multa asciende a 1.000 euros y se pierden un total de 6 puntos.

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Si la tasa de alcoholemia supera los 0,60 mg/l, como ha sucedido en la prueba realizada al conductor detenido en Tarragona, se estaría cometiendo un delito penal, lo que conlleva una condena de entre tres y seis meses de prisión, una multa económica que puede variar entre seis y doce meses o trabajos comunitarios, además de la pérdida del permiso de conducir, que puede durar entre uno y cuatro años.