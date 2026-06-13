La defensa de Andic considera "frases sacadas de contexto" el mensaje de WhatsApp que el investigado envió a su padre en julio de 2024

Terapia psicoanalítica fuertemente directiva: así eran las sesiones a las que asistieron Jonathan Andic y su padre, Isak

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La defensa de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha enmarcado en una expresión "metafórica" habitual en las terapias psicoanalíticas el mensaje en el que admitía que su padre lo creyera capaz de "matarlo", una afirmación "descontextualizada" que en su opinión "retuerce la verdad".

En un comunicado remitido a EFE, la defensa de Andic considera "frases sacadas de contexto" el mensaje de WhatsApp que el investigado envió a su padre en julio de 2024, cinco meses antes de su muerte, en el que recordaba sus "discusiones" con él y afirmaba: "No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte".

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Para los abogados de Jonathan Andic, investigado por el supuesto homicidio de su padre, esa frase debe entenderse en el marco de unas sesiones terapéuticas con "unos códigos concretos" en el que se hacían "referencias metafóricas" a la muerte del progenitor. "El matar el padre de Freud es un paradigma de la terapia psicoanalítica", insisten.

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"Un clímax emocional"

Según la defensa, el mensaje "tiene un contenido afectuoso y alude a esos clímax de interacción grupal potente, en un proceso de liberación y de crecer superando emocionalmente el condicionante paterno".

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El mensaje enviado por Jonathan Andic a su padre, que figura en los informes de los Mossos d'Esquadra entregados a la jueza instructora, es uno de los indicios en que se basa la Fiscalía para oponerse al recurso del investigado contra la fianza de un millón de euros que se le impuso y apuntalar su tesis de que el hijo del empresario lo mató por su mala relación y desavenencias económicas.

Según la defensa, el mensaje del investigado sobre matar al padre -que los Mossos subrayan como expresión clave en sus informes- está sacada de contexto, dado que forma parte de una comunicación más extensa, "que tiene un relato y tono positivo de principio a fin".

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“Hola Viejo, ¿qué tal, habéis llegado bien? Me quedé un poco preocupado con lo del avión (…)" -frase que abre el mensaje- y "espero que disfrutes de este verano, te mando muchos besos”, con la que acaba el texto, son las expresiones que subraya el comunicado de la defensa.

Entre esas dos frases al inicio y final del mensaje, Jonathan afirma también: "Estoy en pleno matarón trabajado (sic) con Julia (la psicoterapeuta familiar) y no sé si voy a tener fuerzas para poder recuperarme este verano. Jejeje, lo que sí voy comprendiendo es que tener un hijo como yo es lo más duro que puede pasarle a un padre".

"He recordado algunas discusiones donde no me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte. A medida que avanzo en este intensivo sprint de trabajo conjunto con Julia comprendo que era imposible sanear nuestra relación. No me sorprende que la cuerda casi se rompiera. Cuando Julia estaba haciéndome el diagnóstico recuerdo que ella me dijo, rece para que su padre no muera hasta que hayan pasado las cronologías. Y ahora entiendo que mi necesidad de alejarme de ti era porque no tenía la madurez de aprender de un padre con tanta personalidad y con las ideas tan claras", prosigue el mensaje, al que ha tenido acceso EFE.

Para la defensa, la alusión a la muerte del padre es un afirmación "descontextualizada con el único objetivo de contribuir a crear un relato que retuerce la verdad y encaje con las hipótesis de la instrucción".

"Proceso de terapia con otros miembros de la familia"

"La causa judicial contiene numerosas frases y expresiones que forman parte de un proceso de terapia donde participaban más miembros de la familia. No se puede resumir ni sacar conclusiones de todo un proceso a través de una o dos frases dirigidas a inculpar a Jonathan Andic", denuncia el equipo jurídico del hijo del empresario.

En ese sentido, recuerda que las terapias "forman parte de una esfera íntima de los individuos que las realizan, por lo que utilizar y difundir ese tipo de frases llevan a un único fin: la condena social previa".

La defensa insiste en que en las propias conclusiones de la instrucción del caso se hacen constar las "referencias metafóricas a la muerte del padre" en las sesiones con la psicoterapeuta familiar como "punto de inflexión para superar etapas de la vida".

En sus informes, la policía catalana ha analizado los mensajes que meses antes de la muerte intercambiaron el empresario, su hijo y la psicoterapeuta que trataba a la familia, cuya "influencia" en los hechos investiga ahora la jueza de Martorell (Barcelona) que instruye el caso.