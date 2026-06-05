Celia Molina 05 JUN 2026 - 11:51h.

Este tipo de terapia ha aparecido en los papeles que la defensa de Jonathan Andic presentó al juzgado para demostrar su inocencia

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Entre los argumentos que presentó la defensa de Jonathan Andic el pasado 29 de mayo para demostrar su inocencia, tras ser acusado por el Juzgado nº5 de Martorell del homicidio de su padre, Isak Andic, había un vídeo de una caída previa del fundador de Mango en el vestíbulo de la Mutua Universal de Barcelona, con el que inciden en que la artrosis que padecía el fallecido pudo ser la verdadera causa de su "resbalón" en el barranco de la montaña de Monserrat.

En el mismo texto de la defensa, aparece también un término: el de terapia psicoanalítica fuertemente directiva, para definir el tipo de terapia psicológica a la que habían acudido Jonathan y Andik para resolver sus disputas personales en cuanto a la "herencia en vida" que el acusado solicitaba a su padre, tras haber sido apartado por él de la dirección de Mango.

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Este tipo de terapia no es usual en el área del psicoanálisis tradicional, diseñado por Sigmund Freud, donde el terapeuta debe quedar en un segundo plano y escuchar el relato libre del paciente, al que no juzga, si no que acompaña, para guiarle hacia la comprensión de sus (inconscientes) mecanismos de defensa. Sin embargo, en algunos casos, se aplica un enfoque mucho más directivo, que implica la participación activa e incisiva del terapeuta.

Implica la participación activa del terapeuta profesional

Así, el profesional guía la conversación hacia áreas específicas, cuestiona las racionalizaciones del paciente o sugiere la exploración de ciertos temas de forma más deliberada, no sólo dentro de la consulta, sino también fuera, como indica el estudio 'La directividad en la relación terapéutica: análisis de la evidencia encontrada en investigación' (Directivity in the therapeutic relationship: analysis of the evidence found in research):

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"En una sesión terapéutica, la directividad se aplica tanto dentro como fuera de la sesión, pues lo que como finalidad última se busca es que la influencia del terapeuta traspase los límites temporales y espaciales de la consulta, impactando en la conducta intersesión del paciente, a fin de alcanzar un valor ecológico de los aprendizajes de la terapia", versa el estudio. De ahí, los mensajes presuntamente coercitivos que se han encontrado por parte de la terapeuta de los Andic, llamada J.L, que, en los últimos días, ha sido requerida por el tribunal de Martorell.

Esa es la explicación que la defensa de Jonathan Andic ha dado sobre los mensajes de Whatsapp que habría mandado la psicóloga de la familia - a la que, al parecer, acuden los miembros de la alta sociedad de Barcelona -, en los que ésta animaría a Isak a aceptar la petición de su hijo sobre la recepción de su herencia. Para la jueza que lleva el caso, esta profesional podría estar implicada en el presunto homicidio del fundador de Mango como una "tercera persona", a falta de saber si su intervención activa en el conflicto económico entre padre hijo formaba parte de la terapia o respondía únicamente a un interés personal.