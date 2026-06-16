Los agentes han podido recuperar el cuchillo de 15 centímetros supuestamente utilizado en el crimen

El hombre acusado de matar al logopeda de su hijo tras sospechar que abusaba de él: "O me enseñas las cámaras o te mato"

Compartir







ValenciaAgentes de la Policía Nacional han inspeccionado la clínica de València donde un joven de 24 años acabó este lunes por la tarde con la vida del logopeda de su hijo, en el barrio de Marxalenes, y se entregó posteriormente en la Comisaría de Burjassot donde confesó los hechos y fue detenido.

PUEDE INTERESARTE Matan a navajazos a un hombre en una nave industrial okupada en Aldaia, Valencia

Los agentes han podido recuperar el cuchillo de 15 centímetros supuestamente utilizado en el crimen y se han trasladado hasta la clínica de logopedia para inspeccionarla. Al parecer, la víctima era un terapeuta de 32 años que estaba atendiendo al hijo del autor confeso del crimen y, según informaciones publicadas, el arrestado entendió que estaba abusando sexualmente del niño, un menor de dos años, y entonces lo mató.

Una persona que "siempre estaba dispuesto a ayudar"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, preguntada por este asunto, ha manifestado a los medios que la Policía Nacional está investigando lo sucedido y que la persona que se entregó en Burjassot para confesar el homicidio "fue detenida inmediatamente y será puesta a disposición judicial en cuanto terminen los primeros trabajos para las pesquisas, para la investigación", ha agregado.

Una clienta del logopeda ha asegurado, en declaraciones a Europa Press Televisión, que no se puede creer lo sucedido ya que lo define como una personas que "siempre" estaba "dispuesto a ayudar", que trataba a su hijo, paciente con autismo, desde hacía siete u ocho años y que con él había experimentado "muchos avances".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"¿Cómo me voy a quedar? Chafada", confiesa una clienta del logopeda

"¿Cómo me voy a quedar? Chafada. Era una persona que ayudaba en todo, siempre dispuesto a ayudar. Mi hijo con él tuvo muchísimos avances y una persona de esa clase no da avances", ha insistido.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

También ha comentado que hoy tenía consulta a las 10.30 horas y que estaba en "shock": "Yo he estado en las consultas siempre. Soy de las personas que nunca me voy", ha explicado. Asimismo, ha afirmado que había muchas madres en la clínica "y yo jamás de los jamases me iba, siempre me quedaba en la sala de espera".

"Si hubiera habido alguna de esas situaciones el niño grita, llora o algo. Aquí, además, han venido muchos niños, mayores y todo, y no entiendo. Me he quedado fatal", ha reiterado. Y ha concluido: "Yo siempre estaba en la sala de espera, nunca he estado dentro, y cuando terminaba, hablábamos de cómo iba la cosa".