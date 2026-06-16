El padre habría descubierto al especialista en un posible caso de abusos al menor

La Policía recupera la navaja de 15 centímetros que utilizó el joven que mató al logopeda de su hijo en Valencia

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ValenciaAgentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 24 años de edad que se entregó en la Comisaría del municipio de Burjassot (Valencia) con las manos manchadas de sangre y confesó haber apuñalado y acabado con la vida de otro hombre.

Los hechos ocurrieron sobre las 18:15 horas de este lunes en una clínica del distrito de Tránsitos de València y los agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Policía Científica de Valencia se desplazaron al lugar, confirmando el fallecimiento y haciéndose cargo de las pesquisas para el total esclarecimiento de los hechos, según ha informado la Policía Nacional.

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El hombre creía que el logopeda de su hijo abusaba de él

La víctima es un logopeda que trataba al hijo de dos años del autor confeso del crimen y el homicidio podría haberse producido tras sorprender el padre al citado especialista en un posible caso de abusos al menor: "O me enseñas las cámaras o te mato", habría amenazado el hombre, que finalmente y según él mismo confesó, acuchilló al logopeda.

Tras el suceso, cogió a su hijo, le dejó en casa y se dirigió a una comisaría para confesar el crimen.

La Policía recupera la navaja de 15 cm que usó el hombre

Agentes de Policía Nacional han recuperado la navaja de 15 centímetros que usó el hombre de 24 años al matar este lunes en el barrio de Marxalenes, en València.

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Tras ser arrestado, el hombre ha pasado la noche en los calabozos y lo más probable es que no sea puesto a disposición judicial hasta mañana por el tipo de delito que se le atribuye.