Andrea Sanchis 16 JUN 2026 - 16:08h.

Una mujer afirma que su hijo llamó a la clínica de Vicent en Valencia y que le abrió la puerta su presunto asesino

El hombre acusado de matar al logopeda de su hijo tras sospechar que abusaba de él: "O me enseñas las cámaras o te mato"

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La Policía Nacional trata de averiguar qué hay detrás del crimen de Burjassot. Un hombre de 24 años mató al logopeda de su hijo este pasado lunes porque creía que estaba abusando sexualmente de su hijo, de dos años. El procesado confesó los hechos ante las autoridades.

Para tratar de contrastar la versión del agresor, agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Policía Científica de Valencia han estado buena parte de la mañana del martes recabando indicios en el interior de la Clínica Diálogo de Logopedia y Psicología de Valencia, ubicada en el barrio de Marxalenes, en la calle Ingeniero la Cierva.

Todo ocurrió este pasado lunes 15 de junio por la tarde. Según la declaración del agresor confeso, llevó a su hijo a la consulta, salió y cuando volvió a entrar a los pocos minutos encontró al menor en una situación que interpretó como de abuso. Exigió las grabaciones de vídeo al logopeda y, ante su negativa, lo acullichó. Tras confesar el crimen ante las autoridades, se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial.

El homicida atendió a un niño en la consulta de Vicent después de haber degollado al logopeda

Una familiar de Vicent, la víctima, lloraba sin consuelo a las puertas de la clínca poco después de la tragedia. Los facultativos trataron de asistirla. Según cuentan varios testigos, el presunto agresor consiguió que nadie más acudiera a la consulta. "Mi hijo llamó y, en vez de abrir Vicent, abrió este señor. Y con cara un poco de enfadado, cerró la puerta y le dijo 'Vicent no está'", explica una vecina de la zona.

Para entonces, el homicida había degollado a Vicent, de 32 años, logopeda que atendía a su hijo en la clínica. "Fatal. Horrible", precisan otros vecinos. Según los primeros indicios, el asesino de 24 años habría vuelto antes de tiempo a la consulta. "El padre entró y se encontró al niño sin pantalones y sin el pañal", relata una vecina.

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El asesino se entregó en la comisaría de Burjassot y confesó con las manos ensangrentadas

El hombre insistió en que había arrebatado la vida al profesional tras tras interpretar que había abusado sexualmente del menor, algo difícil de creer para algunos padres que acudían a la clínica.

"Yo he estado aquí. He estado en las consultas, yo soy de las personas que nunca me voy", precisa otra madre. El asesino se entregó en la comisaría de Burjassot y, con las manos ensangrentadas, confesó el crimen.