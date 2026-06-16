El crimen presuntamente se produjo porque el fallecido sospechaba que el logopeda abusaba sexualmente de su hijo de dos años al que encontró con los pantalones bajados y el pañal quitado

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Agentes de Policía Nacional han recuperado la navaja de 15 centímetros que utilizó el hombre de 24 años que mató este lunes en el barrio de Marxalenes, en València, al logopeda de su hijo, de 32 años, porque sospechaba que estaba abusando sexualmente del pequeño de dos años.

El presunto autor del crimen fue arrestado tras los hechos después de que se entregara en una comisaría de Policía Nacional de la localidad valenciana de Burjassot con las manos todavía ensangrentadas.

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Tras ser arrestado, el hombre ha pasado la noche en los calabozos y lo más probable es que no sea puesto a disposición judicial hasta mañana por la naturaleza del delito que se le atribuye.

Sospecha de abusos sexuales

El suceso tuvo lugar sobre las 18.15 horas en una clínica en València, donde el detenido supuestamente mató a otro hombre tras asestarle varias cuchilladas. Según ha trascendido, el móvil del crimen podría ser unos presuntos abusos sexuales. Al parecer, la víctima era un logopeda que estaba atendiendo a su hijo y el arrestado entendió que estaba abusando sexualmente del menor y acabó con su vida.

Rápidamente los agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Policía Científica de València se desplazaron al lugar, confirmaron el fallecimiento de la víctima y se hicieron cargo de la investigación para el esclarecimiento de los hechos. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Valencia para realizarle la autopsia.

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Policía científica busca pruebas

A primera hora de este martes, varios agentes de la policía científica han llegado al local donde se produjo el crimen, que permanece precintado, en la calle Ingeniero de la Cierva del barrio valenciano de Marxalenes, para inspeccionar la clínica en busca de pruebas que puedan esclarecer lo sucedido en su interior la tarde este lunes, cuando al parecer el detenido acabó con la vida del logopeda de su hijo de dos años al encontrarlo presuntamente con los pantalones bajados y el pañal quitado.