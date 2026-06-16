Antes de confesar el crimen, dejó a su hijo en casa con las manos todavía ensangrentadas tras matar al logopeda

Vicent, el logopeda asesinado por un padre en Valencia, dirigía su clínica desde 2017 y recibía el apoyo de sus familiares

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El joven de 24 años que ha confesado haber matado a Vicent, el logopeda que trataba a su hijo de dos años, acudió antes a recoger al pequeño y explicó a los agentes que le pareció presenciar cómo su hijo estaba sufriendo abusos. Le pidió que le enseñara las cámaras de seguridad y le terminó degollando con una navaja de 15 centímetros en la propia clínica en en el barrio valenciano de Marxalenes.

Tras cometer el crimen, dejó al pequeño en casa, que estaba todavía en la clínica cuando su padre mató a su logopeda y se fue directamente a la comisaría donde confesó el crimen con las manos todavía llenas de sangre. Dijo a los agentes que se encontró a su hijo con los pantalones y el pañal bajado, lo que hizo enfurecerse y terminar matando al hombre de 32 años.

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El crimen ha causado mucha conmoción entre los vecinos del barrio y en especial entre los clientes de Vicent, que han asegurado que no veían que fuese capaz de abusar de un niño y que "llevan años tratándose con él". La escena dejó una imagen desoladora de algunos familiares del fallecido que acudieron a la clínica tras enterarse de lo sucedido.

Investigan la versión del arrestado

Una mujer, familiar de la víctima, tuvo que ser atendida por los agentes en las inmediaciones del lugar, donde permanecía sentada en una silla, llevándose las manos a la cabeza, incrédula de lo que acaba de ocurrir en lo que parecía un día más de trabajo para Vicent.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar si existe algún elemento objetivo que corrobore la versión del arrestado. Agentes del Grupo de Homicidios y de Policía Científica han inspeccionado la clínica, han recuperado el arma y trabajan para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos ocurridos antes de que el presunto autor se presentara en una comisaría con las manos ensangrentadas y confesara el crimen.