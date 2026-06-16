Gonzalo Barquilla 16 JUN 2026 - 18:46h.

Vicent, el logopeda asesinado por un padre en Valencia, dirigía la Clínica Diálogo desde 2017, como consta en las redes sociales

La dura imagen de la familia de Vicent, el logopeda asesinado, después del crimen: lloran desconsolados en la puerta de la clínica

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Vicent D. C., el logopeda de 32 años asesinado este lunes en Valencia por el padre de uno de sus pacientes, dirigía una clínica especializada en atención temprana, trastornos del lenguaje y dificultades del desarrollo infantil. El presunto homicida, de 24 años, se entregó tras el crimen asegurando que había interpretado que el profesional estaba abusando sexualmente de su hijo de dos años.

Mientras la Policía Nacional trata de determinar qué ocurrió realmente en el interior de la consulta y si existe algún indicio que respalde la versión del detenido, la documentación pública de la Clínica Diálogo permite reconstruir la trayectoria profesional de la víctima y la actividad que desarrollaba desde hacía años en el barrio valenciano de Marxalenes.

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Un profesional especializado en lenguaje, comunicación y desarrollo infantil

Vicent figuraba como responsable de la Clínica Diálogo, un centro ubicado en la Calle del Ingeniero La Cierva de Valencia con registro sanitario oficial y autorización del Colegio Oficial de Logopedas. En la página web de la clínica aparece identificado como graduado en Logopedia y Máster en Especialización en Intervención Logopédica por la Universitat de València. Figura su número de colegiado.

En la presentación del centro, firmada por él mismo, explicaba que "el objetivo del logopeda es dar solución a los diferentes problemas relacionados con la voz, la audición, el habla y el lenguaje (tanto oral como escrito)". Añadía además que para ello es necesaria "una competencia transversal que considere aspectos diversos de biología, medicina, psicología, lingüística y pedagogía". La propia web de la clínica incidía en que "aunque la logopedia se asocia a menudo con el mundo de la infancia, se trata de una disciplina que abarca todos los problemas de lenguaje que pueden padecer las personas a lo largo de la vida", incluyendo patologías derivadas de procesos neurodegenerativos o accidentes cerebrovasculares.

Junto a la actividad logopédica, el centro contaba con la colaboración de profesionales de la psicología sanitaria para la atención de menores, adultos y personas mayores. Según explicaba la clínica, el objetivo era desarrollar tareas de "evaluación, prevención y tratamiento de aspectos que influyen en el estado general de la salud", incluida la salud mental.

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La atención a niños de muy corta edad formaba parte habitual de la actividad del centro. Uno de los apartados más extensos de la web de la clínica está dedicado a la estimulación temprana y a los retrasos en el desarrollo del lenguaje durante los primeros años de vida. La clínica definía la estimulación temprana como "el conjunto de medios, técnicas y actividades con base científica" aplicadas a niños "desde su nacimiento hasta los seis años" para desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas.

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Ocho años de actividad y presencia pública

La trayectoria de la clínica también puede seguirse a través de su presencia en internet. En plataformas sanitarias especializadas aparecía información sobre los servicios prestados por el centro, mientras que en redes sociales se conservan publicaciones que se remontan a 2017.

El primer mensaje publicado en la página de Facebook de la clínica data del 1 de septiembre de ese año. "Hola, os doy la bienvenida a la página de la clínica logopédica Dialogo", escribía entonces Vicent al anunciar el inicio de la actividad del centro y ofrecer información sobre becas para necesidades educativas especiales.

Entre las respuestas aparecen mensajes de familiares y allegados felicitándole por su labor y animándole a seguir adelante con el centro: "¡Te deseo la mayor suerte del mundo!".

La última publicación visible corresponde al 13 de marzo de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia. En ella se anunciaba el cierre temporal de las instalaciones: "La clínica permanecerá cerrada desde hoy 13 de marzo y hasta nuevo aviso", aunque se mantenía la atención telefónica y telemática para pacientes y familias.

Qué ocurrió en los minutos previos al crimen

La principal incógnita sigue siendo qué ocurrió en el interior de la consulta durante los minutos previos al homicidio. Según la versión ofrecida por el detenido tras entregarse en la comisaría de Burjassot, había acudido a la clínica con su hijo de dos años, salió de la consulta y, al regresar poco después, interpretó que el logopeda estaba abusando sexualmente del menor porque estaba sin pañal y con el pantalón bajado. Siempre según ese relato, exigió al profesional que le mostrara las grabaciones de vídeo de la clínica y, ante su negativa, lo atacó con un arma blanca. Los investigadores han recuperado una navaja de unos 15 centímetros que presuntamente fue utilizada en la agresión.

Varios testimonios recogidos tras los hechos apuntan a que el agresor permaneció durante un tiempo en la consulta después de matar al logopeda. Una vecina explicó que su hijo acudió a una cita y, en lugar de abrirle Vicent, fue recibido por el ahora detenido, quien le cerró la puerta asegurando que el profesional no estaba. Para entonces, según los primeros indicios, la víctima ya había sido mortalmente herida.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar si existe algún elemento objetivo que corrobore la versión del arrestado. Agentes del Grupo de Homicidios y de Policía Científica han inspeccionado la clínica, han recuperado el arma y trabajan para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos ocurridos antes de que el presunto autor se presentara en una comisaría con las manos ensangrentadas y confesara el crimen. Tras conocerse la muerte de la víctima, una clienta que llevaba entre siete y ocho años acudiendo a la clínica con su hijo con autismo lo definió como una persona "siempre dispuesta a ayudar" y destacó los "muchísimos avances" logrados durante ese tiempo.

Tras conocerse la muerte de Vicent, el Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana ha emitido un breve comunicado en el que lamenta lo ocurrido y pide prudencia hasta que concluyan las pesquisas. "Ante el trágico acontecimiento sucedido ayer en una clínica de Valencia, desde el Col·legi Oficial lamentamos profundamente los hechos y quedamos a la espera de los resultados de la investigación judicial", señaló la entidad. A la espera de los resultados forenses, de la autopsia y de las diligencias policiales, la acusación de abuso sexual continúa siendo únicamente la explicación ofrecida por el detenido para justificar el homicidio. La investigación deberá determinar ahora qué sucedió realmente dentro de la consulta y si existen pruebas que respalden o desmientan esa versión.