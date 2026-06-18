La denuncia apunta que el entrenador llegó a proponer que quedasen ambos a solas fuera del circuito “con ánimo libidinoso”

Aseguran que tenía “comportamiento controlador y manipulador hacia la menor”

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MallorcaUn entrenador de automovilismo ha sido detenido en Mallorca por agentes de la Guardia Civil tras ser denunciado por los padres de una niña de 14 años que le acusan, entre otros delitos, de acoso y agresión sexual contra la menor. Para evidenciarlo, además de referir distintas conductas de alerta, apuntan a los distintos mensajes que éste le enviaba y en los que presuntamente llegaba a proponerle verse a solas.

Todo comenzó cuando, en febrero de 2025 y tras una carrera de karting, el ahora detenido le propuso a la menor realizar una prueba para incorporarse a su equipo, algo que finalmente sucedió tras un test que se llevo a cabo un mes después. La menor y su padre firmaron entonces un contrato para formar parte de su club, siendo a partir de entonces cuando comenzaron los episodios denunciados.

La denuncia por agresión sexual contra el entrenador de automovilismo de Mallorca

Según sostienen en la denuncia, de la que se hace eco Diario de Mallorca, desde ese instante, el entrenador presuntamente empezó a escribir asiduamente a la menor, a la que se dirigía con palabras como “princesa” y preciosa”, llegando a utilizar una de las veces frases como: “Estuve pensando todo el día en ti. Me encanta sentir que eres mi chica”.

Según la acusación, utilizaba mensajes que definen como “de contenido romántico-sentimental”. Presuntamente, le decía “te quiero” en cada entrenamiento y, en un momento dado, denuncian que le propuso quedar ambos a solas y fuera del circuito “con ánimo libidinoso”.

En esa línea, sostienen que el hombre, “buscando el contacto sexual”, tocaba a la menor en la cadera, apuntando la denuncia que en una ocasión llegó a besar el cuello de la niña expresándole que le gustaría hacerlo en la boca.

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A ese respecto, precisamente, la acusación hace también hincapié en que el denunciado se cuidó de “aprovechar su posición de director del equipo” para imponer una directriz que aislaba a la niña de sus padres: prohibido que estuviesen en el box durante los entrenamientos.

El acusado lo podía justificar como una medida para la concentración del equipo durante las sesiones, pero la denuncia incide en que tenía un “comportamiento controlador y manipulador hacia la menor” y con ello buscaba “aislarla” de “la supervisión parental”.

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De la denuncia por agresión sexual a la menor de 14 años al presunto delito contra la seguridad vial

Tras la denuncia, al entrenador no solo se le investiga por delitos de agresión sexual a una menor de 16 años y acoso, sino también por embaucamiento de menores con fines sexuales y contra la seguridad vial.

Respecto a este último delito, el cargo, todavía presunto, derivaría de la acusación que formula la denuncia al señalar otro episodio en el que el entrenador, supuestamente, condujo con la niña de forma temeraria a 218 kilómetros por hora cuando la llevaba a un entrenamiento.

Con todo ello en cuenta, la Guardia Civil investigó los hechos y terminó deteniendo al acusado, que después quedó en libertad, aunque con una orden de alejamiento en favor de la víctima decretada por el juez de guardia.

Según la denuncia, la conducta del acusado cesó cuando bloqueo tanto a la niña como a sus padres de los distintos canales de comunicación tras comunicarle que ya no formaba parte de su equipo.