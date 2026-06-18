Un juzgado de Suecia condena a un hombre sexagenario por prostituir "sin piedad" a su mujer con cientos de hombres durante años

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El juzgado de Ångermanland (norte de Suecia) condenó este martes a cuatro años y cinco meses de cárcel a un sexagenario por haber vendido durante tres años los servicios sexuales de su mujer a decenas de hombres. El tribunal sueco ha condenado a esta pena de cárcel a este hombre de 61 años por haber "explotado sin piedad" a su mujer, a la que obligó durante tres años a mantener relaciones sexuales pagadas con un centenar de hombres.

El caso ha provocado comparaciones con el de la francesa Gisèle Pelicot, cuyo esposo fue condenado a 20 años de prisión por haberla ofrecido a medio centenar de personas para que fuera violada mientras estaba drogada entre 2011 y 2020.

28 personas han sido condenadas por compra de delitos sexuales

En el caso sueco, el individuo -que lleva detenido desde octubre por una denuncia de la mujer, con la que está en trámites de divorcio- fue condenado por proxenetismo agravado, intento de violación, seis casos de maltrato y seis de amenazas, y deberá indemnizar a la víctima con 200.000 coronas suecas (unos 18.370 euros).

"El tribunal ha concluido que el hombre fue quien tomó la iniciativa para que la mujer empezara a vender sexo y ha sido quien administró gran parte del negocio", señaló en un comunicado el tribunal.

En total, 28 personas han sido condenadas por compra de delitos sexuales, incluidos dos de ellos a penas de cárcel. La causa inicial incluía a cerca de 120 personas sospechosas, pero la mayoría no fueron acusados formalmente, ya que el delito prescribe pasados dos años.

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"Fue el hombre el que influyó e indujo a su esposa a realizar actos sexuales consigo misma, transmitirlos por internet, recibir a compradores de servicios e intentar que vecinos y clientes tuvieran sexo con ella", explicó en el comunicado el juez, Johan Ahlberg.

El tribunal considera no obstante que no ha quedado establecido que su participación fuera involuntaria, "principalmente, a la luz de lo que se deduce de las conversaciones citadas, pero también porque ella misma no ha podido hablar sobre los hechos específicos".

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Las amenazas del hombre a su mujer

Como recoge el medio de comunicación 'TV4', durante la investigación la mujer relató a los agentes la pesadilla que vivió junto a su pareja durante años: "Él tiene todos mis datos de acceso, mi identificación bancaria y todo lo demás; lo tiene todo, control absoluto. Me amenaza varias veces por semana con matarme, con hacerme sufrir, porque si no, me matará. Y me romperá los dedos o me rociará con gasolina y me prenderá fuego".

Además, en los mensajes que a los que se ha tenido acceso se ha podido comprobar las amenazas de este hombre a su mujer: "Bebe algo de alcohol también, debes estar borracha y excitada. Yo reservo clientes. Yo defino la estrategia para cada cliente. ¡Cállate y folla!".

El acusado asegura que estaba ayudando a su mujer a cumplir su deseo de ser una prostituta de lujo

El sexagenario ha sido absuelto de ocho cargos por violación: en siete de ellos no se ha establecido que la participación de la víctima fuera involuntaria y, en el otro, no se ha determinado qué tipo de acto sexual tuvo lugar.

Durante el juicio, el hombre había negado las acusaciones y asegurado que sólo había ayudado a su esposa a cumplir su deseo de ser una prostituta de lujo, desempeñando únicamente un rol administrativo.

El hombre, que en el pasado estuvo vinculado a la banda de moteros 'Ángeles del Infierno', ha sido condenado con anterioridad por maltrato y coerción, entre otros delitos, y cumplió una pena de cárcel de cinco meses, de acuerdo con medios suecos.

Al individuo ya se le investigó hace dos años por abusos a su mujer, aunque el caso fue cerrado.