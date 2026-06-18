Patricia Martínez 18 JUN 2026 - 15:19h.

El alcalde vincula la virulencia de los daños con los incendios del verano pasado que han dejado los montes "barridos"

Desde el Concello, ya se ha pedido ayuda a Xunta, Diputación y gobierno central para que manden medios de manera urgente

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Viana do Bolo, Ourense"Fue como un tsunami”. Así define el alcalde de Viana do Bolo, Germán García-Ávila, lo sucedido este miércoles por la tarde en algunas de las parroquias del pueblo.

Las tormentas vividas en las últimas horas en el este de la provincia de Ourense han dejado una situación "dantesca" y un "paisaje lunar", como lo define el alcalde, con miles de toneladas de piedras, escombro, barro y árboles acumuladas: "Necesitamos la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME)", ha solicitado el alcalde este jueves, desesperado, tras reunirse con algunos de los vecinos afectados de A Bouza, bautizada como la “zona cero” de la tormenta.

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Josefa, vecina de A Bouza aún no se ha recuperado de lo que vivió durante varias horas: “ Fue terrible, eran sobre las siete de la tarde, y no se veía ni a 10 metros”, cuenta, y detalla como se quedó “atrapada en casa de un familiar, no podíamos salir y no habíamos visto nunca nada así, fue algo fuera de lo normal”, relata, pegada a los escombros que inundan ahora la aldea, tras el paso del agua.

Toneladas de piedra, barro y escombros se acumulan ahora en el pueblo. María del Brezo, otra de las vecinas de la aldea de A Bouza lo recuerda “con terror”, con su cuñado “atrapado en un garaje, y el agua entrando en las casas”, explica.

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Los incendios del pasado verano, entre las posibles causas de los graves daños

“Esto tiene mucho que ver con que los montes están quemados, no hay vegetación, el agua viene en tromba y arrasa con todo”, explica el alcalde. “Los incendios dejaron los montes barridos de vegetación y el agua bajó libremente, arrasando con todo lo que encontró a su paso”, añade. En Viana do Bolo se cuentan por decenas, los bajos, almacenes, y garajes afectados, mientras que algunas de las carreteras y caminos siguen inutilizadas.

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En la aldea de Pradocabalos, cuenta el alcalde que hay “toneladas de materiales y escombros presionando un puente. Hay que retirar ese material por si vuelve a llover, para que el agua fluya”, explica, porque el puente está en “serio peligro” y también los vecinos que viven al otro lado. “Yo entiendo que esto es una emergencia nacional”, clama desesperado.

García-Ávila ha mostrado su temor por si nuevas precipitaciones terminan por inundar la zona, debido a que los restos acumulados impiden que el agua fluya por los riachuelos. Pese a todo, ha celebrado que no hay que lamentar daños personales, aunque algunos vecinos tuvieron que ser rescatados de sus casas en los momentos de más virulencia de la tormenta.

Por todo ello, desde el Ayuntamiento ya han pedido ayuda tanto a la Xunta, como a la Diputación y al Gobierno de España, esperando que puedan desplazarse a la zona rápidamente efectivos de la UME para ayudar a despejar el terreno. "Es un auténtico desastre", insiste.

Casi 6.000 rayos caídos durante la tarde en Galicia

Galicia contabilizó casi 6.000 rayos en las últimas 24 horas, aunque esta mañana las tormentas han remitido en prácticamente toda la Comunidad. Las provincias de Lugo y Ourense registraron tormentas durante la tarde de este pasado miércoles, una jornada con alerta amarilla de la Aemet en la que se produjeron inundaciones en bajos y garajes en diferentes municipios.

En la comarca de Valdeorras también se produjeron daños en carreteras y viñedos por la fuerza del agua y en Monforte de Lemos, una fuerte tromba de agua convirtió las calles del centro de la localidad en una “laguna” por unas horas. En esta localidad lucense, el 112 también confirmó varios bajos inundados por las intensas lluvias de la tarde del miércoles.