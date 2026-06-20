El hombre está acusado de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento

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La Fiscalía solicita una pena de 25 años de prisión para un hombre, acusado de asesinar a su esposa, Mari Nieves, a la que asestó 49 puñaladas mientras dormía en el domicilio conyugal de Roquetas de Mar (Almería). La pareja estaba en proceso de divorcio cuando ocurrió la agresión mortal a la mujer en octubre de 2024.

Un jurado popular tendrá que determinar, partir del próximo 22 de julio, si el hombre es culpable del asesinato cometido en el domicilio, donde ambos convivían durante la noche del 2 de octubre de 2024 en el municipio almeriense,.

El fiscal, en el escrito de acusación al que ha tenido acceso EFE, refiere una relación matrimonial, que se había iniciado en diciembre de 2018, estuvo profundamente marcada por una progresiva conflictividad derivada de los celos y la constante actitud controladora del acusado.

El procesado desarrolló pautas de dominación, vigilaba sus actividades y le dirigía expresiones vejatorias, lo que motivó la interposición de denuncias previas y una condena firme dictada en 2021 que le impuso tres meses de alejamiento. La pareja, tras cumplir esa pena, reanudó la convivencia, pero la situación no cesó. Sin embargo, semanas antes del suceso, la víctima había decidido poner fin a la relación matrimonial.

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La pareja estaba en proceso de divorcio

La pareja se encontraba inmersa en pleno proceso de divorcio y ella tenía previsto abandonar la vivienda compartida poco antes de ser asesinada a puñaladas, mientras dormía con tapones en los oídos. El relato de la Fiscalía, recoge que el acusado ideó un plan para acabar con su vida en este contexto.

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La agresión se produjo en ese momento con la víctima, que tenía la capacidad de percepción disminuida cuando el agresor cogió un cuchillo de la cocina y accedió sigilosamente al dormitorio, donde de forma sorpresiva le asestó hasta 49 puñaladas en cabeza, cuello, el tórax, la espalda y las extremidades superiores.

El fiscal subraya en su escrito que el acusado prolongó la agresión mucho más allá de lo estrictamente necesario para causar la muerte, aumentando intencionada y desproporcionadamente el dolor físico de la mujer. Mari Nieves falleció por un choque hemorrágico y una insuficiencia respiratoria grave al sufrir la perforación de un pulmón.

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Dos días después, el 4 de octubre, la hija de la víctima al no poder contactar con su madre, alertó a los agentes, que tuvieron que acceder a la vivienda por una ventana, donde hallaron a la mujer muerta y al acusado inconsciente.

El acusado intentó suicidarse tomando pastillas

En el interior hallaron el cuerpo sin vida de la mujer en la cama y al acusado tendido en el suelo de la cocina, en estado inconsciente tras haber ingerido numerosos medicamentos.

El Ministerio Fiscal acusa al hombre de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, sumando además las circunstancias agravantes de parentesco y de género.

Aparte de la pena privativa de libertad, solicita imponerle diez años de libertad vigilada, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la hija de la víctima durante un periodo de treinta años y el pago de una indemnización de 200.000 euros.

Por su parte, la acusación particular eleva la petición de condena a 29 años de cárcel, mientras que el abogado de la defensa, Francisco de Asís Ferre, rechaza que existiera un plan previo, intención de causar un sufrimiento desmedido o la búsqueda deliberada de la indefensión.

Califica los hechos de homicidio consumado y argumenta que actuó bajo unas "circunstancias excepcionales de obcecación". Por ello, solicita una pena de siete años y seis meses de prisión, aplicando en este caso las atenuantes de confesión y de reparación del daño.